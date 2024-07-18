10:30 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Что посадить сегодня: ультраранняя морковь — быстрый урожай на вашем столе

Рассказываем, что можно посадить сегодня в открытый грунт по лунному календарю садовода. Пошагово объясняем, как правильно сажать, выращивать и ухаживать за ультраранними сортами моркови.

Ультраранняя морковь выросла на грядке.
Источник: Shutterstock

Наступило отличное время для посадки ультраранних сортов моркови в открытый грунт. Согласно лунному календарю садовода, этот день благоприятен для работы с корнеплодами. Рассказываем, как правильно сажать морковь, чтобы получить быстрый и вкусный урожай даже при позднем посеве.

Особенности ультраранних сортов моркови

Эти сорта отличаются быстрым ростом и созреванием, что делает их идеальными для позднего посева. Ультраранняя морковь — настоящая находка для огородников, которые хотят получить урожай в кратчайшие сроки.

Такие сорта созревают за 60—70 дней после появления всходов. Они формируют небольшие корнеплоды длиной 10—15 см, которые отличаются нежным вкусом и сочностью. Среди популярных ультраранних сортов можно выделить:

  • «парижская каротель»;
  • «амстердамская»;
  • «ранняя нантская»;
  • «тушон».

Они менее требовательны к условиям выращивания и устойчивы к болезням. Однако не подходят для длительного хранения. Поэтому морковь лучше есть свежей или консервировать.

Как правильно сажать ультраранние сорта моркови в открытый грунт

Важно создать оптимальные условия, чтобы семена быстро проросли и растения активно развивались.

1. Выберите место с достаточным количеством света.

2. Разработайте землю. Она должна быть рыхлой, легкой и плодородной.

3. Сделайте бороздки глубиной 1—2 см с расстоянием между рядами 10—20 см.

4. Равномерно распределите семена. Ультраранние сорта можно сеять чуть гуще обычного.

5. Присыпьте семена тонким слоем почвы и слегка утрамбуйте.

6. Аккуратно полейте грядку, чтобы не размыть почву.

7. Накройте посевы укрывным материалом для сохранения влаги и тепла.

Как подготовить грядку к посадке

Правильно подготовленная почва обеспечит быстрое прорастание семян и хороший рост корнеплодов.

1. Очистите участок от сорняков и остатков предыдущих культур.

2. Перекопайте грунт на глубину 20—30 см, удаляя камни и твердые комки.

3. Внесите органические удобрения (компост или перегной) из расчета 3—4 кг на 1 кв. м.

4. Добавьте минеральные удобрения: суперфосфат (30—40 г на 1 кв. м) и калийную соль (15—20 г на 1 кв. м).

5. Тщательно разровняйте поверхность грядки граблями.

6. За день до посева полейте грядку и слегка утрамбуйте почву.

Полезные советы по выращиванию ультраранних сортов моркови

Дачник собрал урожай ультраранней моркови.
Источник: Shutterstock

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить отличный урожай сочной моркови даже при позднем посеве:

  • регулярно поливайте посадки, не допуская пересыхания почвы;
  • после появления всходов проредите растения, оставляя между ними расстояние 3—4 см;
  • рыхлите почву между рядами, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням;
  • подкормите морковь через 2—3 недели после появления всходов комплексным минеральным удобрением;
  • следите за появлением вредителей (морковная муха, тля) и при необходимости применяйте органические средства защиты;
  • мульчируйте землю вокруг растений, чтобы сохранить влагу и предотвратить рост сорняков;
  • собирайте урожай, как только корнеплоды достигнут нужного размера;
  • не оставляйте ультраранние сорта в земле надолго, так как они могут стать жесткими и потерять вкус.

Редактор: Регина Миндубаева

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