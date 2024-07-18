Кто завез борщевик в Россию и как с ним бороться

По словам эксперта, внушительные размеры и высокая урожайность борщевика обещали революцию в кормопроизводстве. Колхозы и совхозы с энтузиазмом принялись культивировать это растение, видя в нем панацею от проблем с кормовой базой.
Со временем выяснилось, что борщевик — не благодетель, а настоящий «зеленый захватчик». Он стремительно распространялся, безжалостно вытесняя местную флору и превращая некогда разнообразные экосистемы в свои монокультурные владения.
Но самое страшное — борщевик оказался токсичным как для животных, так и для людей. Его коварство заключается в выделении фуранокумаринов — веществ, которые при контакте с кожей и под воздействием солнечного света вызывают сильнейшие ожоги и аллергические реакции.
Марат Амировзаведующий кафедрой Растениеводство и плодоовощеводство Казанского ГАУ
Борьба с этим зеленым агрессором, по словам Амирова, напоминает настоящую войну, где приходится использовать целый арсенал средств.
Механические методы включают регулярное скашивание растений до цветения, чтобы не дать им распространить свои семена, а также трудоемкое, но эффективное выкапывание корней.
Некоторые садоводы прибегают к методу «удушения», укрывая почву плотной пленкой, чтобы лишить борщевик света и возможности прорастания.
«Химическое оружие в этой войне представлено системными гербицидами, которые наносят сокрушительный удар по растению, проникая в его ткани и убивая его изнутри. Однако это средство требует осторожности, чтобы не навредить окружающей среде», — говорит специалист.
Ученые не оставляют надежд найти биологические методы борьбы, исследуя насекомых и микроорганизмы, способные ослабить или уничтожить борщевик.
Пока эти исследования находятся на начальной стадии, но они, как считает Амиров, могут открыть «новый фронт в борьбе с зеленым захватчиком».
Агротехнический подход предлагает свою стратегию — вытеснение борщевика другими, быстрорастущими культурами, способными конкурировать с ним за ресурсы.
Это своего рода «зеленая замена», призванная восстановить экологический баланс.
Важно помнить, что борьба с борщевиком — это не просто садовые работы, а настоящая операция, требующая серьезных мер предосторожности.
«Защитная экипировка — плотная одежда, перчатки, очки и маска — становится настоящей броней для тех, кто вступает в схватку с этим опасным растением. Работать лучше в пасмурные дни, когда солнце не усиливает токсическое действие сока борщевика», — объяснил Марат Амиров.