В трех регионах Северного Кавказа ожидают жару выше 40 градусов до конца недели

«Сильная жара ожидается 19 июля в Ингушетии и Чеченской Республике — температура днем до 41°, в Северной Осетии, 19—21 июля в Кабардино-Балкарии температура воздуха поднимется до 38°, в Ставропольском крае — до 42°», — говорится в сообщении.
Ранее особый противопожарный режим был введен в Ставропольском крае, Ингушетии, а также в шести районах Кабардино-Балкарии.
15 июля вечером в горах Ингушетии из-за сильной жары на площади более 4 га произошел пожар, большая часть которого была потушена ночью, еще около 1 га возгорания самоликвидировалось под утро следующего дня. Днем 16 июля рядом с потушенным ранее участком возник новый пожар площадью 5 га.