10:10 (мск), источник: ТАСС

В трех регионах Северного Кавказа ожидают жару выше 40 градусов до конца недели

ТАСС, 19 июля. Синоптики прогнозируют сильную жару свыше 40 градусов в трех регионах Северного Кавказа: Ингушетии, Чечне и Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Источник: РИА "Новости"

«Сильная жара ожидается 19 июля в Ингушетии и Чеченской Республике — температура днем до 41°, в Северной Осетии, 19—21 июля в Кабардино-Балкарии температура воздуха поднимется до 38°, в Ставропольском крае — до 42°», — говорится в сообщении.

Ранее особый противопожарный режим был введен в Ставропольском крае, Ингушетии, а также в шести районах Кабардино-Балкарии.

15 июля вечером в горах Ингушетии из-за сильной жары на площади более 4 га произошел пожар, большая часть которого была потушена ночью, еще около 1 га возгорания самоликвидировалось под утро следующего дня. Днем 16 июля рядом с потушенным ранее участком возник новый пожар площадью 5 га.

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