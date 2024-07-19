10:18 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Что посадить сегодня: секреты выращивания зеленого скороспелого гороха

Рассказываем, что можно посадить сегодня в открытый грунт или в теплицу по лунному календарю садовода. Пошагово объясняем, как правильно сажать, выращивать и ухаживать за зеленым скороспелым горохом.

Скороспелый горох растет на грядке.
Источник: Freepik

Сегодня отличный день для посадки гороха в открытый грунт. Согласно лунному календарю садовода, растущая Луна в знаке Весов, что благоприятствует посеву бобовых культур. Рассказываем, как правильно посадить горох, чтобы получить богатый урожай сладких и сочных стручков.

Особенности зеленого скороспелого гороха

Эта культура неприхотлива, быстро растет и дает обильный урожай. Скороспелые сорта созревают за 45—60 дней, что позволяет получить свежие стручки несколько раз за сезон. Горох богат витаминами и минералами, а его нежный сладкий вкус любят и взрослые и дети.

Как правильно сажать зеленый скороспелый горох в открытый грунт

Для посадки выбирайте место с достаточным количеством света. Горох предпочитает нейтральную или слабощелочную почву (pH 6,5—7,5). Перед посадкой замочите семена на 12—20 часов в теплой воде или растворе стимулятора роста.

Пошаговая инструкция:

1. Сделайте бороздки глубиной 3—5 см на расстоянии 20—30 см друг от друга.

2. Разложите семена в бороздки на расстоянии 5—7 см.

3. Засыпьте землей и слегка утрамбуйте.

4. Полейте грядку теплой водой.

5. Установите опоры для будущих растений.

На столе лежит свежий скороспелый горох.
Источник: Freepik

Как подготовить грядку к посадке

Прежде всего, выберите солнечное место на участке, защищенное от сильных ветров. Горох предпочитает легкие, хорошо дренированные почвы с нейтральным pH.

Начните с очистки выбранного участка от сорняков и остатков предыдущих культур. Затем перекопайте землю на глубину 20—25 см, удаляя камни и большие комки. Для улучшения структуры почвы добавьте компост или хорошо перепревший навоз.

Выровняйте поверхность грядки граблями и сформируйте небольшие борозды для посева. При необходимости внесите комплексное минеральное удобрение, следуя инструкции на упаковке.

Важно: не вносите свежий навоз перед посадкой гороха, это может привести к чрезмерному росту зеленой массы в ущерб плодоношению.

Полезные советы по выращиванию зеленого скороспелого гороха

Это не только вкусное, но и полезное растение, которое может стать отличным дополнением к вашему огороду. Выращивание не требует особых навыков, однако некоторые хитрости помогут вам получить богатый урожай сочных и сладких стручков.

  • После появления всходов замульчируйте почву вокруг растений соломой или скошенной травой;
  • поливайте растения раз в неделю, избегайте переувлажнения почвы;
  • первую подкормку проведите через 2 недели после появления всходов, используя раствор комплексного минерального удобрения;
  • вторую подкормку сделайте в начале цветения;
  • установите опоры высотой 1—2 м сразу после посадки или когда растения достигнут высоты 10—20 см;
  • начинайте собирать стручки, когда они достигнут длины 5—7 см;
  • лучшие предшественники для гороха: — картофель, томаты, огурцы, капуста;
  • для профилактики гороховой плодожорки и тли опрыскивайте растения настоем чеснока или табака раз в 7—10 дней;
  • горох хорошо растет рядом с морковью, редисом, огурцами и салатом, избегайте соседства с луком и чесноком;
  • оставьте несколько растений до полного созревания стручков, соберите семена и храните их в сухом прохладном месте для посадки в следующем сезоне;
  • после сбора урожая не выбрасывайте ботву гороха, она богата азотом и станет отличным удобрением для вашей земли.

Редактор: Регина Миндубаева

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