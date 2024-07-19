Что посадить сегодня: секреты выращивания зеленого скороспелого гороха

Сегодня отличный день для посадки гороха в открытый грунт. Согласно лунному календарю садовода, растущая Луна в знаке Весов, что благоприятствует посеву бобовых культур. Рассказываем, как правильно посадить горох, чтобы получить богатый урожай сладких и сочных стручков.
Эта культура неприхотлива, быстро растет и дает обильный урожай. Скороспелые сорта созревают за 45—60 дней, что позволяет получить свежие стручки несколько раз за сезон. Горох богат витаминами и минералами, а его нежный сладкий вкус любят и взрослые и дети.
Для посадки выбирайте место с достаточным количеством света. Горох предпочитает нейтральную или слабощелочную почву (pH 6,5—7,5). Перед посадкой замочите семена на 12—20 часов в теплой воде или растворе стимулятора роста.
1. Сделайте бороздки глубиной 3—5 см на расстоянии 20—30 см друг от друга.
2. Разложите семена в бороздки на расстоянии 5—7 см.
3. Засыпьте землей и слегка утрамбуйте.
4. Полейте грядку теплой водой.
5. Установите опоры для будущих растений.
Прежде всего, выберите солнечное место на участке, защищенное от сильных ветров. Горох предпочитает легкие, хорошо дренированные почвы с нейтральным pH.
Начните с очистки выбранного участка от сорняков и остатков предыдущих культур. Затем перекопайте землю на глубину 20—25 см, удаляя камни и большие комки. Для улучшения структуры почвы добавьте компост или хорошо перепревший навоз.
Выровняйте поверхность грядки граблями и сформируйте небольшие борозды для посева. При необходимости внесите комплексное минеральное удобрение, следуя инструкции на упаковке.
Важно: не вносите свежий навоз перед посадкой гороха, это может привести к чрезмерному росту зеленой массы в ущерб плодоношению.
Это не только вкусное, но и полезное растение, которое может стать отличным дополнением к вашему огороду. Выращивание не требует особых навыков, однако некоторые хитрости помогут вам получить богатый урожай сочных и сладких стручков.
Редактор: Регина Миндубаева