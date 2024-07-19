Как избавиться от одуванчиков на участке: 9 эффективных способов

Чего только не используют для устранения сорняков: и садовые инструменты, и народные методы, и даже всевозможные химические средства. Все это помогает как можно быстрее избавиться от одуванчиков. Предлагаем в деталях ознакомиться с результативными и популярными способами борьбы с ярко-желтым растением, а также узнать мнение эксперта.
Что нужно знать об одуванчиках
Если говорить начистоту, то эти желтые цветы не так плохи, как все о них думают. Помимо своего жизнерадостного и яркого внешнего вида, одуванчик имеет свои положительные стороны. Например, цветок используется:
- как один из видов питания для грызунов, особенно морские свинки предпочитают употреблять одуванчики;
- в качестве естественного украшения участка, так как газоны с желтой россыпью бутонов довольно популярны;
- для создания цветочных венков на голову;
- для приготовления напитков и салатов.
Ко всему прочему, одуванчики очень неприхотливы и легко размножаются. Один цветок способен произвести около 10 000 семян, которые быстро разлетаются на расстояние до нескольких километров.
Чем вредны одуванчики в огороде
Хоть один из видов этого сорняка (линейнолистный) и числится в Красной книге, многие дачники усердно из года в год ведут борьбу с обыкновенным сортом растения у себя на участках. Желания садоводов вполне понятны. Считается, что одуванчик может захватывать место и забирать полезные вещества у других растений и цветов.
Семена этого сорняка легко переносятся ветром, поэтому они вполне могут прилететь от соседей или даже из других населенных пунктов. В первую очередь борьбу стоит начинать из эстетических соображений.
«Одуванчик — не злостный и не агрессивный сорняк, другим растениям он не мешает расти», — утверждает Илья Зеленов, агроном и ведущий программ о саде и огороде.
Немаловажный повод истребить одуванчик на даче — это аллергия. Его пыльца способна вызвать покраснение глаз, отеки на лице и другие классические проявления непереносимости растения.
Можно ли избавиться от одуванчиков навсегда
Сказать сорнякам «прощай» возможно, если постараться учесть простые, но важные правила.
«Основное время для борьбы с одуванчиками — весна. Сначала стоит вырезать сорняки с помощью корнеудалителя до периода цветения, а если еще растение останется и снова зацветет, нужно обязательно аккуратно оборвать соцветия и вынести подальше от вашего участка», — рассказал Илья Зеленов.
Эффективные способы избавиться от одуванчиков
Если сорняки все-таки не дают вам покоя, то советуем изучить и выбрать один из вариантов их уничтожения из нашего списка.
Рекомендуем использовать эти методы, если у вас на участке растет небольшое количество одуванчиков.
Если регулярно скашивать растения под корень, они не успеют зацвести и образовать семена. Возможно, на следующий год вы снова столкнетесь со схожим количеством сорняков.
Для тех, кто не любит возиться с садовыми гаджетами и химическими веществами, это будет идеальным вариантом.
Этот ручной инструмент позволяет более эффективно вырвать одуванчики с корнем. При покупке корнеудалителя делайте выбор в пользу прибора с вилкой. После удаления сорняков, постарайтесь сжечь ботву, чтобы у них не было шансов поселиться на вашем участке снова.
Тратиться на новые инструменты необязательно, так как выкопать одуванчики с корнем можно классическим инструментом. Если работаете в саду, где сорняки уже окружили другие растения, советуем использовать мини-лопату. Ее компактный размер и эргономичная форма облегчают работу в ограниченном пространстве между растениями, минимизируя риск их повреждения.
При решительном настрое следует выбрать вещество, которое по всем характеристикам подойдет для вашего сада и огорода. Для борьбы с одуванчиками в основном используют гербициды, которые различаются своими действиями.
Любители газонов и злаковых культур выбирают для обработки этот гербицид. Если захотите попробовать, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Перед процедурой прикройте соседние цветущие растения и учитывайте, что этот препарат может уничтожить и другие культуры, например ромашку, лютики и редьку.
Еще одно концентрированное средство, работающее с целым рядом сорняков. Важно учитывать время использования этого гербицида. Его максимальная эффективность приходится на весну, потому что бутоны еще не должны успеть зацвести и быть готовыми к активному размножению.
Этому гербициду по силам однолетние и многолетние сорняки, в том числе те самые злостные борщевики, поэтому с одуванчиками ему расправиться несложно. «Деймос» способен полностью уничтожить сорняки за короткий срок — от 14 до 30 дней.
Для усиления эффекта с особенно стойкими сорняками садоводы практикуют смешивание средства «Деймос» с другими гербицидами.
Народные средства в домашних условиях
Борьбу с одуванчиками ведут не первый десяток лет, и за это время садоводы испробовали массу способов, применяя для этого все доступные средства. Сегодня к работающим компонентам относят несколько из них.
Все просто: подрежьте сорняк под корень, посыпьте место обрезки щедрой порцией соли и наблюдайте за ним несколько дней. За это время популярный пищевой продукт должен вытащить влагу из одуванчика и лишить его жизненных сил. В этом состоянии одуванчик можно удалить с корнем из земли и сжечь.
Мало какие растения могут выдержать температуру +100 °C. В этом одновременно и плюс и минус метода. Обдавать сорняки кипятком нужно аккуратно, не задевая соседние растения и газон. Для закрепления эффекта можно повторить процедуры несколько раз с интервалом в 2—3 дня.
Еще один универсальный пищевой продукт, которого боятся одуванчики. За счет своей повышенной кислотности он способен комплексно бороться с сорняками. Рекомендуем использовать уксус системно:
- опрыскивать листья;
- поливать одуванчик под корень;
- заливать место, где рос сорняк (после удаления).
Профилактика появления одуванчиков на участке
Опытные садоводы знают, что после удаления сорняков стоит быть начеку, потому что вернуться они могут в любой момент. Дожидаться первых побегов не рекомендуем. Лучше сразу провести все профилактические меры.
1. Мульчирование. Советуем использовать этот метод, который заодно работает как украшение грядок. Для этого свободную от рассады почву покрывают различными материалами, например корой, опилками, спанбондом, лутрасилом или кокосовыми матами.
Даже если одуванчики под ними зародились, отсутствие света должно воспрепятствовать их развитию. А бонусом вы получите возможность красиво украсить участок, также можно использовать щепу разных цветов, рассыпая ее вокруг деревьев и кустарников.
2. Газон. Как говорится, клин клином вышибают, поэтому наш эксперт предлагает засеять участок густой травой.
«Для этих целей отлично подходит мятлик. Он создает эффект плотного травяного ковра и не дает сорнякам расти в полную силу», — подчеркивает Илья Зеленов.
Впрочем, если нет времени на выращивание газона с нуля, можно купить рулонный, он выглядит естественно и аккуратно.
3. Перекапывание. Если грядки предназначены для однолетних культур, которые еще не высажены, в начале весны или осенью после сбора урожая можно активно вскопать грядки, чтобы повредить корни одуванчиков. Для вскапывания лучше всего подходит земля умеренной влажности. Слишком мокрый грунт будет липнуть к лопате, а сухой может быть слишком твердым.
Памятка для садовода: как бороться с одуванчиками на садовом участке
Чтобы добиться чистого участка без сорняков, достаточно соблюдать несколько правил:
1. Удалять нужно даже единичные растения, потому что два или три соцветия на грядке в следующем году могут разрастись в целое поле сорняков.
2. Собранные одуванчики нужно сжечь или выбросить подальше от участка, чтобы предотвратить распространение семян.
3. Предложите соседям совместную борьбу с сорняками. Чем больше людей будут участвовать, тем быстрее получится очистить садовые участки от одуванчиков.
4. Против единичных сорняков эффективны механические методы — выкапывание одуванчиков с корнем и регулярное скашивание, а при их большом количестве — химическая обработка гербицидами.
5. Такие народные методы, как соль, уксус и кипяток, работают, но от вас потребуется больше времени на повторные процедуры.
Эксперт: Илья Зеленов, агроном и ведущий программ о саде и огороде