Глава Союза дачников Чаплин: помидоры и огурцы нельзя сажать рядом с картофелем
Также плохими соседями являются капуста и клубника.
Также плохими соседями являются капуста и клубника.
Некоторые дачники мечтают высадить побольше рассады и семян на приусадебных участках, при этом, не обращая внимания на то, какие культуры растут рядом. А ведь от этого зависит их урожайность, об этом сообщил NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
— Рядом с картофелем не стоит сажать томаты, огурцы и тыкву. У некоторых растений корневые системы могут конкурировать за ресурсы, что отрицательно скажется на росте и урожайности, — предупредил эксперт.
Специалист добавил, что также плохими соседями являются капуста и клубника, так как капуста притягивает вредителей. Последние могут навредить ягоде.
Ранее KP.RU сообщил, что малина неприхотлива, и наличие соседей ей никак не мешает. Но она очень агрессивна, быстро разрастается, поэтому другие культуры ее не любят. Так что сажать ее лучше всего отдельно.
А вот землянику выращивают отдельными плантациями, соседей к ней не подселяют. И зря. Можно посеять на земляничную плантацию петрушку — она отпугивает слизней. Уместны здесь также будут бораго и шалфей.