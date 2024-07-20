Какие цветы можно посадить в конце июля в открытый грунт
Эксперт затронул проблему ранневесеннего дизайна.
Эксперт затронул проблему ранневесеннего дизайна.
Если большинство дачников сейчас заняты уборкой урожая и заготовками впрок, то поклонники цветов плотно задумываются о будущем сезоне и готовятся сажать и сеять. И это правильно. Что же именно можно внедрить в цветник в это время?
Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:
— Перечень цветов, которые необходимо посеять их поклонникам в конце июля, весьма обширен, и работы предстоит в этом плане довольно много.
Сеют и высаживают (а равно размножают делением) сейчас ирисы, пионы, флоксы, хосты. Надо не забыть и о незабудках, маргаритках, примулах, ромашках. Будучи привнесенными в цветник и уже ранее готовые дизайнерские композиции, они позволят максимально долго сохранить — условно говоря, едва ли не буквально до настоящей зимы — красоту на участке.
Из перечня посевов и посадок нельзя также исключить клематисы, астильбы, гортензии, дельфиниумы.
Но это, можно сказать, сиюминутные интересы. А ведь пришла пора подумать о том, как будет выглядеть цветник в самый проблемный момент — ранней весной. То есть пришла пора (замечу только, что это самое ее начало и впереди практически весь август) луковичных весенних первоцветов. Гиацинты, нарциссы, крокусы и тюльпаны уже практически готовы к высадке, и с ними разобраться лучше все-таки до начала августа. А чуть позже — хотя можно эти процессы и запараллелить — приступить к посадке луковиц рябчиков, мускари, пролесок и других некрупных цветов.
Кроме того, на будущий сезон именно сейчас оптимально посадить новые лилии. Посаженные сейчас, они будут менее капризными в следующий сезон цветения.