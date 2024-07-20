03:25 (мск), источник: Аргументы и факты

Как правильно проредить морковь и свеклу?

Эксперт напомнил о необходимости соблюдения правильной дистанции.

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Источник: Freepik

Участь моркови и свеклы, посаженных чрезмерно густо — скучна и незавидна. Вместо полноценных и полновесных плодов дачник рискует получить, безусловно, любопытные по форме, но совершенно неудовлетворительные по другим параметрам корнеплоды. Измельчение, уродливость — вот плата за тесноту. Потом и надо сейчас заняться таким полезным занятием, как прореживание. Что же надо делать конкретно?

Отвечает агроном Василий Яковлев:

— Прореживание посадок свеклы и моркови не только позволяет сформировать красивый корнеплод, но и заметно повысить урожайность. Оптимальное расстояние между растениями в ряду сейчас должно быть не менее 8 сантиметров для свеклы и 5 сантиметров для моркови. Больше можно, меньше — лучше не рисковать.

Как проводить прореживания для соблюдения указанных параметров, когда корнеплоды уже достаточно зрелы?

Осмотритесь, если какая-то морковь или свекла уже достаточно крупны — смело выдергивайте их и далее поступайте с ними, как вам угодно: можно пустить в дело сразу, можно законсервировать. Закладывать на зимнее хранение — не рекомендуется: все-таки запас питательных веществ у них недостаточен, и вряд ли они долго пролежат, сохранив свои вкусовые качества и полезные свойства.

Еще одни кандидаты на удаление с поля — поврежденные экземпляры. Остаются те, кто сидит достаточно глубоко, крепок, то есть обещает дальнейшее развитие и здоров. Мелкие и хилые подлежат выдергиванию, чтобы не мешали расти остальным.

После прореживания можно слегка порыхлить грядки, а если в процессе вы где-то переусердствовали, то надо подокучить оставшиеся растения, присыпав их почвой.

И ни в коем случае не оставляйте ботву от удаленных экземпляров на огороде. Она способно быстро и в большом количестве привлечь морковных и свекловичных мух, которые, разумеется, смогут повредить и тем, кто остался дорастать.

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