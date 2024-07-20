Что можно посадить на месте выкопанного картофеля ранних сортов?
Эксперт рассказал о преемственности культур.
Эксперт рассказал о преемственности культур.
Сверхранние и ранние сорта картофеля уже благополучно освобождают грядки. Возникает вопрос: имеет ли смысл оставить их под паром до следующего сезона, заняться ли посевом сидератов или все-таки попытаться получить урожай еще чего-нибудь до наступления первых осенних заморозков?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Картофель вполне заслуженно пользуется репутацией «прожорливой» культуры. То есть он выжимает из почвы питательных веществ по максимуму. И потому его «сменщик» должен быть готов к тому, что придет к совершенно разоренному столу, где даже крошки и те сметены предшественником.
Поэтому освободившуюся от картофеля территорию надо все-таки для начала насытить. Очень хорошо подойдут для такой цели двойной суперфосфат и сернокислый калий — возьмите по столовой ложке с горкой каждого на один квадратный метр экс-картофельной грядки.
Кого же сделать преемником? Самый простой и расхожий вариант — лук или озимый чеснок. Вполне себе удачная замена. Оба кандидата неприхотливы, и им вполне по силам найти пропитание — с учетом, конечно, внесенной подкормки.
Подзимняя морковь? Возможно, но не советую — слишком много в итоге получится возни, а результат сомнителен. А вот укроп, пастернак, корневая петрушка — очень неплохая замена.
Также весьма уверенно после картофеля чувствует себя свекла, но ту, которая корнеплод, по тем же причинам, что и морковь, лучше не эксплуатируйте, а замените на свеклу листовую — мангольд.
Но самый козырный ход — пустить в дело поздние сорта белокочанной капусты. В принципе, речь может идти и о цветной или даже брокколи — но тут риска побольше. Единственное — не сейте семенами в открытый грунт, лучше использовать рассаду, тогда шансов на успех гораздо больше.