Понюхал — и в больницу. Учёные назвали самые вредоносные растения на дачах
Некоторые представители флоры могут навредить посевам, другие — здоровью человека и домашних животных. Наконец, есть культуры, которые просто запрещено выращивать.
Некоторые представители флоры могут навредить посевам, другие — здоровью человека и домашних животных. Наконец, есть культуры, которые просто запрещено выращивать.
Дачный сезон в разгаре. Для многих «фазенда» с участком на шесть соток давно стала вторым домом, где всё кажется родным, привычным и безопасным. Тем не менее этот участок вписан в природный ландшафт, является его частью, а потому не защищён от проникновения сорняков.
Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали, какие пришлые растения лучше убрать со своего участка и чем они могут навредить посевам и здоровью человека.
Любые растения конкурируют с другими за питательные вещества, воду и свет. В том числе сорные — с полезными культурами. Сорняки служат пристанищем для вредителей и болезней, что негативно отражается на урожае. Кроме того, заросли сорняков приводят к истощению почвы. Поэтому за запущенный земельный участок его владельцу может грозить административная ответственность — штраф.
«В зависимости от категории земель и региона, где расположен участок, владельцев дач могут оштрафовать за заросли таких растений, как мята полевая, одуванчик лекарственный, подсолнечник сорно-полевой, овёс пустой, заразиха ветвистая, подсолнечниковая и египетская, вьюнок, крапива. А штрафы за заросли борщевика доходят до 5 тысяч рублей», — говорит доцент кафедры химии и биотехнологии Юлия Кузнецова.
Учёная даёт характеристику некоторым сорнякам. Овёс пустой — это злаковое растение-однолетка. Вредит обычно зерновым культурам, потому что забирает много влаги из земли. Отличается высокой жизнеспособностью, размножается семенами.
Заразиха — однолетнее растение-паразит. Видов её существует много, она бывает, например, ветвистой, подсолнечниковой, белой, голубой, египетской и пр. Ствол заразихи прирастает к «хозяину», паразитируя на табаке, помидоре, дыне, тыкве, доннике и других культурах. Поражённые растения быстро погибают.
Такие сорняки, как пастушья сумка, ярутка полевая и сурепица обыкновенная становятся причиной возникновения грибкового заболевания — ложной мучнистой росы. Оно проявляется в виде белых пятен на листьях и поражает многие культурные растения — лук, капусту, огурец, свёклу, салат латук…
Паслён черный и паслён сладко-горький могут переносить возбудителя рака картофеля. А марь и лебеда являются кормовой базой вредителей корнеплодных растений — свекловичной мухи и свекловичной щитоноски.
Наконец, лютики, пастушья сумка, марь, крапива, щавель и бодяк могут стать хозяевами совки-гаммы — бабочки, наносящей урон гороху, капусте, картофелю…
Учёные Пермского Политеха обращают внимание, что людям, страдающим сезонной аллергией, не рекомендуется выращивать фиалки, хризантемы, астровые, чайные розы из-за высокой концентрации аллергенов в пыльце этих растений. Вдобавок эта пыльца легко переносится по воздуху.
Любимая многими примула — это яркое и неприхотливое растение, однако в ней содержатся токсины, которые при попадании внутрь организма могут вызвать симптомы отравления. Тoшнoтa и гoлoвoкpyжeниe мoгyт пoявитьcя, даже если просто понюxaть цветок. Поэтому, если на даче есть дети, примулу на участке лучше не выращивать.
Легко распространяющийся ландыш майский и снежноягодник, кустарник с красивыми пушистыми плодами белого цвета, тоже являются ядовитыми и способны привести к отравлению. Разумеется, этими растениями опасный список не исчерпывается.
«Внимательными к выбору растений нужно быть тем, у кого есть домашние животные, в частности, кошки и собаки. Гортензии содержат цианогенные гликозиды, которые могут вызвать боль в животе, расширение зрачков, а при попадании больших количеств в организм питомца — паралич. Сапонины, содержащиеся в листьях плюща, могут вызвать расстройства пищеварения у животных», — предупреждают биологи Пермского Политеха.
Также они напоминают, что некоторые растения привлекают к себе вредителей. Черёмуха — цветоеда и боярышницу, калина — чехликовую моль. Эти же растения, а также фуксия, акация, чубушник и бузина чёрная приманивают тлю.
Законодательством предусмотрены штрафы за наличие на участках растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Если на вашей даче есть хотя бы один экземпляр такого растения, вам могут выписать штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей или даже арестовать вас на срок до 15 суток. А если правоохранители докажут, что вы культивируете эти растения, то, согласно ст. 231 УК РФ, вас могут наказать штрафом до 300 тысяч рублей или посадить на срок до 2 лет. В случае культивирования в особо крупном размере владельцу дачи грозит лишение свободы до 8 лет.
Что же это за растения, за которые можно получить срок? К ним относятся ипомея трёхцветная, голубой лотос, ибога, кокаиновый куст, конопля, мак снотворный, мимоза хостилис, психотрия зелёная, шалфей предсказателей, эфедра.
Под запрет также подпадают грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин. Это, например, мухоморы, сенные навозники, строфария зелёная.