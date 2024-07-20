15:01 (мск), источник: Вечерняя Москва

Энтомолог объяснил, чем вызван комариный бум в Москве

Высокая влажность привела к появлению большого количества комаров. Об этом в субботу, 20 июля, сообщил энтомолог Роман Хряпин..

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Источник: CDG

— Личинки комаров у нас живут в небольших стоячих водоемах. После сильных дождей образуются лужи, канавки наполняются водой. Чем будет больше проливных дождей, тем численность комаров будет больше, — подчеркнул специалист.

Он также отметил, что чем выше температура, тем быстрее развивается личинка комара. Однако в первую очередь влияет то, что идут дожди и появляются маленькие водоемы, где живут их личинки, передает агентство городских новостей «Москва».

Туристы в Анапе и Геленджике массово жалуются в социальных сетях на насекомых, мусор и прочие неудобства, делающие отдых на черноморском курорте невыносимым. Причем от комаров не действуют никакие средства и спреи.

Существует неожиданный способ, чтобы защититься от укусов насекомых. Оказывается, апельсиновый сок отпугивает комаров. При его употреблении оно выделяется на коже, отпугивая насекомых.

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