13:18 (мск), источник: Газета.Ру

Москвичей предупредили о грозе

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за приближающейся грозы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

20 июля в столичном регионе ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер скоростью 5−10 метров в секунду. При этом столбики термометру будут показывать +23−25℃.

21 июля в Москве и Подмосковье будет облачно, с прояснениями, ожидаются кратковременный дождь и местами гроза. Скорость ветра достигнет 5−10 метров в секунду. В дневные часы температура воздуха будет в районе +23−25℃.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в выходные (20−21 июля) начался бархатный сезон. По его словам, это такое время, когда температуры воды и воздуха не очень отличаются друг от друга и составляют +23−26℃.

Также синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что к 21 июля в Москве выпадет более 50% месячной нормы осадков.

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