«Редчайшее событие»: температура воды в Черном море бьет все рекорды

— Вот уж парное молоко наступило. В Геленджике — 27, в Анапе пониже — 25−26, зато рекордные значения температуры воздуха. Позавчера там было 39,9 градуса, выше температуры еще не было в Анапе, — рассказал Вильфанд.
Синоптик назвал повышение температуры воды «редчайшим событием», передает РИА Новости.
Турагент Татьяна Сапронова рассказала о лучших туристических направлениях в пределах России, которые помогут отдохнуть от жары. По ее мнению, лучшими направлениями являются Карелия, Мурманская и Калининградская области, а также Алтай.
До этого стало известно, что повышение солености Черного моря в последнее время вызвано усилением штормов и увеличением скорости морских течений. Исследователи собирали необходимую информацию около 40 лет. Важная особенность Черного моря — его гидрологическая структура.