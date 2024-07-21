В царстве кабачков и подсолнухов: как москвичи выращивают урожай в «Зеленой школе» Парка Горького
Уникальный проект Парка Горького предлагает москвичам, у которых нет дачи, обзавестись грядкой в центре столицы и вырастить собственный урожай.
Уникальный проект Парка Горького предлагает москвичам, у которых нет дачи, обзавестись грядкой в центре столицы и вырастить собственный урожай.
Золотистые подсолнухи, большие кабачки, кудрявая морковь и помидоры черри — в этом году на общественном огороде в «Зеленой школе» Парка Горького собирают богатый урожай. Здесь москвичи могут обзавестись грядкой и почувствовать себя настоящими дачниками в самом центре столицы.
О том, как устроена такая школа, какие занятия тут проходят и кто может стать в ней агрономом, — в репортаже mos.ru.
«Зеленая школа» открылась в 2012 году. Она находится недалеко от входа в Парк Горького. На большой территории расположены общественный огород, здание школы, где работают мастерские и проходят творческие занятия, а также площадка для дворовых игр и праздников.
Мастерские и классы здесь отделаны в стиле лофт: много дерева и натурального камня, а необычные интерьерные украшения и мебель создают уютную обстановку. Зимой, весной и осенью дети посещают разные кружки, а во время школьных каникул работает кампус (так называют лагерь дневного пребывания) и проходят интересные мастер-классы. Ребята учатся строгать, лепить из глины, рисовать, готовить, варить мыло, ухаживать за цветами и переделывать старую одежду. В прозрачных ящиках лежат материалы для творчества: кусочки тканей, пустые пластиковые контейнеры, упаковки из-под продуктов и лекарств, фольга и еще сотни предметов. Все творческие занятия в «Зеленой школе» продуманы с заботой об экологии.
«Главная идея “Зеленой школы” — показать детям, что из подручных материалов можно сделать практически что угодно. Слепить из глины посуду, выстрогать мебель из досок, вырастить овощи и приготовить из них разные блюда. В творчестве мы не применяем готовые наборы — все расходные материалы используются вторично: упаковки из-под яиц, пластиковые стаканчики, пустые бутылки и так далее. Дети создают из них игрушки, украшения и разные арт-объекты», — рассказывает Ксения Будина, основатель и директор «Зеленой школы» Парка Горького.
Для любителей чтения в школе есть небольшая библиотека, в оранжерее дети ухаживают за экзотическими растениями и парой волнистых попугайчиков, а кулинарные классы проходят на кухне. Ребята учатся готовить простые блюда: салаты, сэндвичи, сырники или лимонады.
Один из главных и самых интересных проектов «Зеленой школы» — общественный огород. Здесь более 170 грядок — больших, которые называют семейными, и поменьше. Плодородный чернозем засыпали в пластмассовые ящики, в каждом из них — яркий стикер с фамилией, обозначающий, кому какая грядка принадлежит.
«В апреле на нашем сайте начинается продажа абонементов в общественный огород. Каждый взрослый житель столицы может выбрать себе грядку — большую или поменьше. В мае проходит торжественное открытие огорода. Участникам выдают семена, рассаду и садовый инвентарь: грабли, лопатки и лейки, а также дневник с наклейками, где можно отмечать, что посадили и сколько урожая собрали. Потом в течение лета наши дачники в любое время могут приходить и ухаживать за своими грядками. Особенно интересен этот процесс детям», — продолжает Ксения Будина.
Сильные дожди, которые прошли в Москве в июне, и необычайно жаркая погода обеспечили в этом году на общественном огороде богатый урожай. На грядках взошли томаты, морковь, свекла, капуста, патиссоны и кабачки. Но больше всего удивляют гигантские подсолнухи с крупными головками, которые в «Зеленой школе» посадили впервые. Такие привычно видеть в южных степях, но никак не в Москве.
«А посмотрите на эти кабачки, они буквально за одну неделю выросли до размера тыквы. В этом сезоне уже собрали редис, салат и зелень. Поспели и патиссоны, скоро созреют томаты черри», — объясняет директор «Зеленой школы».
В основном владельцы грядок в общественном огороде — люди семейные, с детьми. Однако проект привлекает и молодежь, и взрослых, у которых нет своей дачи, но им очень хочется вырастить урожай.
Мы проходим мимо грядки семьи Шмыглевых. На ней взошли морковь, свекла и капуста. Чуть подальше зеленеют фасоль и цукини, у кого-то принялась кукуруза, а на одной из грядок выросла настоящая береза.
Привлеченная подсолнухами, в школу зашла москвичка Анастасия Джонатан с маленьким сыном Арсением, чтобы узнать, как получить грядку.
«У меня трое детей — 13, семи и двух лет. Думаю, старшим будет очень интересно заниматься огородом, раньше я не знала о таком проекте», — поделилась многодетная мама.
Сотрудники «Зеленой школы» ежедневно поливают весь огород, а остальные сельскохозяйственные работы — взрыхлить почву, выполоть сорняки, подвязать помидоры — нужно делать обладателям грядок.
«В этом и есть смысл проекта: чтобы человек посадил семена, добросовестно ухаживал за овощами, а потом собрал хороший урожай. Однажды мы ради эксперимента посадили проросшую картошку, которую купили для кулинарных мастер-классов. И эта грядка пользовалась среди детей большой популярностью: ребята искали в земле клубни, будто это какой-то клад», — улыбается Ксения Будина.
Всю рассаду и семена сотрудники школы закупают во Всероссийском научно-исследовательском институте орошаемого овощеводства и бахчеводства, где гарантируют их качество и всхожесть. В «Зеленой школе» не используют опрыскиватели и удобрения. Рядом с овощами высаживают растения для привлечения насекомых-опылителей: гречиху, календулу и другие. Они не только красиво цветут, но и приманивают пчел и шмелей, которые заодно опыляют овощи. В огороде стоит и домик для насекомых. Его сделали дети на занятиях в мастерской.
Каждые две недели в «Зеленой школе» для участников общественного огорода проводят встречи с агрономом Парка Горького. На них можно получить подробную консультацию о сельскохозяйственных культурах и советы по поводу своих грядок. Зимой и осенью в школе проводятся занятия по созданию мини-огорода в квартире. Гостям рассказывают, как вырастить на подоконнике лук, огурцы, фасоль, салат, горох, пряные травы или микрозелень.
В сентябре городские дачники снова встретятся на общественном огороде, чтобы собрать, сфотографировать и взвесить свой урожай, а заодно выяснить, кто же стал самым успешным городским фермером в этом году.