Вильфанд прогнозирует жаркую погоду в Москве в конце июля

С пятницы в Москве отмечается понижение температуры. Сейчас температура находится в пределах климатической нормы, отмечается 21−26 градусов днем и около 15 ночью. На прошлой неделе в столице держалась жаркая погода 28−30 градусов.
«Еще будут конечно жаркие дни. Не исключено, что и в самом конце июля опять возродится температура. По крайней мере, 28 градусов», — сообщил метеоролог.
Он добавил, что также температурное повышение отметится и в августе.
По данным Гидрометцентра, в воскресенье и понедельник в Москве днем ожидается 23−25 градусов, возможен кратковременный дождь. Во вторник днем прогнозируется 21−26 градусов, также возможны небольшие осадки, ночная температура может опуститься до 12 градусов.