10:25 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд прогнозирует жаркую погоду в Москве в конце июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Повышение температуры в Москве ожидается к концу июля, значение составит около 28 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

С пятницы в Москве отмечается понижение температуры. Сейчас температура находится в пределах климатической нормы, отмечается 21−26 градусов днем и около 15 ночью. На прошлой неделе в столице держалась жаркая погода 28−30 градусов.

«Еще будут конечно жаркие дни. Не исключено, что и в самом конце июля опять возродится температура. По крайней мере, 28 градусов», — сообщил метеоролог.

Он добавил, что также температурное повышение отметится и в августе.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье и понедельник в Москве днем ожидается 23−25 градусов, возможен кратковременный дождь. Во вторник днем прогнозируется 21−26 градусов, также возможны небольшие осадки, ночная температура может опуститься до 12 градусов.

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