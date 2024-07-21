12:26 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Хатайе из-за высокой влажности 40 градусов ощущали как 62,5

СТАМБУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Почти 90-процентная влажность в приграничной с Сирией провинции Хатай привела к тому, что 40-градусная температура в районе Арсуз ощущалась как 62,5 градуса по Цельсию. Об этом сообщил телеканал TRT.

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Источник: Мослента

Жаркая погода — не менее 40 градусов — установилась в последние дни на значительной части территории Турции. Местами, в том числе в Стамбуле и курортных городах на побережье Средиземного и Эгейского морей, она сопровождается высокой влажностью, в результате чего ощущается на 5−10 градусов выше.

Жаркая погода на минувшей неделе неоднократно становилась причиной возникновения природных пожаров в различных районах Турции, а местами, в том числе в Бодруме, приводила к тому, что плавился асфальт, отмечает TRT.

По данным метеорологов, в ближайшие дни Турция останется во власти 35−40-градусной жары, затем во многих регионах пройдут дожди, и температура понизится. Эксперты называют нынешнее лето в Турции одним из самых жарких за последние годы.

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