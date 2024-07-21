СМИ: в Хатайе из-за высокой влажности 40 градусов ощущали как 62,5

Жаркая погода — не менее 40 градусов — установилась в последние дни на значительной части территории Турции. Местами, в том числе в Стамбуле и курортных городах на побережье Средиземного и Эгейского морей, она сопровождается высокой влажностью, в результате чего ощущается на 5−10 градусов выше.
Жаркая погода на минувшей неделе неоднократно становилась причиной возникновения природных пожаров в различных районах Турции, а местами, в том числе в Бодруме, приводила к тому, что плавился асфальт, отмечает TRT.
По данным метеорологов, в ближайшие дни Турция останется во власти 35−40-градусной жары, затем во многих регионах пройдут дожди, и температура понизится. Эксперты называют нынешнее лето в Турции одним из самых жарких за последние годы.