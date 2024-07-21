МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Гроза ожидается в Москве в ближайший час, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Гроза ожидается в Москве в ближайший час, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца дня 21 июля местами в г. Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
В Подмосковье гроза и ветер могут продлится до 22:00 воскресенья, предупредил областной главк МЧС РФ.