15:16 (мск), источник: ТАСС

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Гроза ожидается в Москве в ближайший час, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца дня 21 июля местами в г. Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В Подмосковье гроза и ветер могут продлится до 22:00 воскресенья, предупредил областной главк МЧС РФ.

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