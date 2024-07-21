Жара свыше 40 градусов расплавила асфальт в Турции
Незначительное похолодание произойдет только на следующей неделе.
Незначительное похолодание произойдет только на следующей неделе.
Турецкий курортный город Бодрум продолжает страдать от аномальной жары. Температура воздуха уже перешагнула отметку в 40 градусов Цельсия, из-за чего на улицах начал плавиться асфальт. Об этом сообщает TGRT Haber.
Как подчеркивает телеканал, невероятно жаркая погода сохраняется уже несколько дней. И это приводит к серьезным последствиям. Страдают не только люди, но и сам город Бодрум.
«Температура воздуха поднялась до 44 градусов, что привело к плавлению асфальта на дорогах. Это создало трудности для жителей сельских районов и водителей, проезжающих по этим дорогам», — сообщает TGRT Haber.
Отмечается, что ситуация незначительно улучшится на следующей неделе. Температура воздуха должна снизиться, но незначительно — на 2−3 градуса Цельсия.
Впрочем, от аномальной жары страдает не только Турция. Например, в России из-за такой погоды появились полчища саранчи и риски лесных пожаров. Но местами ситуация все же лучше. Например, в Крыму жара скоро сменится похолоданием.