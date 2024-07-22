Как сделать так, чтобы огурцы не горчили
Роль горечи в защите от стрессовых ситуаций.
Роль горечи в защите от стрессовых ситуаций.
Почему горчат огурцы? От такой участи, кстати, не застрахованы даже сорта и гибриды, авторы которых уверяют, что уж их детища точно всегда будут сладкими, без малейшей горчинки. Но это, увы. Просто рекламный прием. Такой твердой гарантии, на самом деле, никто дать не может. А вот, что под силу всем дачникам, так это самим отрегулировать вкус огурцов. Как это сделать? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Горечь в огурцах — независимо от того, выращивались ли они в закрытом грунте или в теплице — вовсе не сортовой признак, равно как и отсутствие этой самой горечи. Здесь все определяют условия выращивания и, к сожалению, капризы погоды.
Следовательно, чтобы избежать горечи необходимо избегать в первую очередь упомянутых стрессовых ситуаций.
Что подразумевается под ними?
В самую первую очередь — нехватка влаги и питания. Любое нарушение режима полива и подкормок резко повышают вероятность того, что зеленцы в итоге будут горчить.
Аналогично огурцы реагируют и на нападения вредителей (помните про нежелание быть съеденным?). То есть, лучше не допускать их присутствия, а уж тем более — массового нашествия. Последнее — гарантия горьких огурцов даже самых сладких сортов гибридов.
Свою негативную роль могут сыграть и фатальные ошибки в уходе. Например, чрезмерно загущенная посадка растений, не проведенные вовремя прополка и окучивание — все это может сказаться на урожае именно так.
И о погоде. Огурцы, как известно, довольно теплолюбивы и не очень приветствуют понижения температуры. Но если оно происходит постепенно, то это еще терпимо. А вот если перепад резкий или в течение дня, или между температурами ночными и дневными, то вероятность появления горечи в плодах — почти стопроцентная.
Отсюда мораль: избежать горького привкуса в зеленцах можно при соблюдении всех правил агротехники, успешной борьбе с вредителями и быстрой реакцией на изменения в погоде (элементарно утеплять посадки при нежелательных похолоданиях).