09:39 (мск), источник: Аргументы и факты

Как сделать так, чтобы огурцы не горчили

Роль горечи в защите от стрессовых ситуаций.

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Источник: Pixabay

Почему горчат огурцы? От такой участи, кстати, не застрахованы даже сорта и гибриды, авторы которых уверяют, что уж их детища точно всегда будут сладкими, без малейшей горчинки. Но это, увы. Просто рекламный прием. Такой твердой гарантии, на самом деле, никто дать не может. А вот, что под силу всем дачникам, так это самим отрегулировать вкус огурцов. Как это сделать? Разбираемся с экспертом.

Отвечает агроном Петр Синьковский:

— Горечь в огурцах — независимо от того, выращивались ли они в закрытом грунте или в теплице — вовсе не сортовой признак, равно как и отсутствие этой самой горечи. Здесь все определяют условия выращивания и, к сожалению, капризы погоды.

Дело в том, что горечь — это просто реакция растения на стрессовые факторы. Грубо говоря огурец «не хочет», чтобы его съели и таким образом выражает свой протест.

Следовательно, чтобы избежать горечи необходимо избегать в первую очередь упомянутых стрессовых ситуаций.

Что подразумевается под ними?

В самую первую очередь — нехватка влаги и питания. Любое нарушение режима полива и подкормок резко повышают вероятность того, что зеленцы в итоге будут горчить.

Аналогично огурцы реагируют и на нападения вредителей (помните про нежелание быть съеденным?). То есть, лучше не допускать их присутствия, а уж тем более — массового нашествия. Последнее — гарантия горьких огурцов даже самых сладких сортов гибридов.

Свою негативную роль могут сыграть и фатальные ошибки в уходе. Например, чрезмерно загущенная посадка растений, не проведенные вовремя прополка и окучивание — все это может сказаться на урожае именно так.

И о погоде. Огурцы, как известно, довольно теплолюбивы и не очень приветствуют понижения температуры. Но если оно происходит постепенно, то это еще терпимо. А вот если перепад резкий или в течение дня, или между температурами ночными и дневными, то вероятность появления горечи в плодах — почти стопроцентная.

Отсюда мораль: избежать горького привкуса в зеленцах можно при соблюдении всех правил агротехники, успешной борьбе с вредителями и быстрой реакцией на изменения в погоде (элементарно утеплять посадки при нежелательных похолоданиях).

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