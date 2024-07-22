Что грозит винограду в конце июля
Эксперт перечислил главные проблемы для средней полосы России.
Эксперт перечислил главные проблемы для средней полосы России.
Выращивание винограда в умеренных и северных широтах само по себе — занятие не из простых. Даже с учетом того, что к услугам дачников сегодня немало сортов, вполне адаптированных к более суровым условиям, чем вкусный уроженец юга привык. Причем именно сейчас наступает один из критических моментов, когда виноградная лоза находится под повышенным риском различных заболеваний. Что это за заболевания, каковы их причины и как им противостоять?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Одна из главнейших опасностей, угрожающих сейчас винограду — ложная мучнистая роса (ее еще называют загадочным словом «милдью». Первые признаки — появление на внешней стороне листвы желтоватых пятен. Затем уже на внутренней стороне появляется белый мучнистый налет (очень похожий на налет у больных огурцов). Затем болезнь, если ее не остановить, переходит на ягоды — они высыхают и мумифицируются.
Причина такой напасти, естественно, в погоде. Сочетание жары и повышенной влажности — любимая обстановка для милдью.
Кроме того, есть ряд провоцирующих факторов, из-за которых болезнь может атаковать лозу. Это, например, перекормленность посадок азотными удобрениями. Или — слишком ранняя обрезка лоз. А сочетание всех — это фактически стопроцентная вероятность.
Главное здесь, как обычно, вовремя заметить первые симптомы. На начальной стадии болезнь лечится довольно легко стандартными медьсодержащими препаратами.
Кроме ложной мучнистой росы сейчас можно говорить о повышенном риске подхватить настоящую мучнистую росу или оидиум. Здесь опять же в роли основного закоперщика выступает погода. Если вдруг происходит резкая смена жары на прохладу — виноградарям-любителям надо быть настороже. Причем в данном случае о заболевании может просигнализировать не внешний вид растений, а… запах. Если вдруг вы, обходя свой виноградник, учуяли «аромат» гниющей рыбы — значит оидиум пришел. Надо пускать вход те же медьсодержащие препараты. Кстати, хорошей профилактикой от оидиума служит своевременное удаление пасынков: тогда и погодные капризы могут быть нивелированы, хотя и не полностью сведены к нулю.