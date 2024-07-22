Как правильно замораживать белые грибы
Объясняем, как сохранить на зиму аромат и вкус белых грибов. Как правильно заморозить белые?
Объясняем, как сохранить на зиму аромат и вкус белых грибов. Как правильно заморозить белые?
Грибной аромат хочется сохранить на долгую зиму, готовить на новогодние праздники любимый суп из белых или делать жульен. Для этого можно воспользоваться морозилкой и сохранить там белые грибы. Их можно заморозить, но нужно знать некоторые нюансы о заморозке белых грибов.
Как правильно заморозить белые, рассказал aif.ru Антон Магдюк, бренд-шеф ресторанов M2 Organic.
Белые грибы нужно замораживать сырыми. То есть их не нужно отваривать перед заморозкой и не нужно даже мыть. Просто снимаете листики-палочки после сбора, удаляете землю. И раскладываете на противне или подносе в один слой. Большие грибы можно нарезать. И так замораживаем белые, ставим их в морозилку. После нескольких часов грибы нужно переложить в пакет.
Лучше всего воспользоваться вакууматором, но если его нет, то можно взять зип-пакеты, максимально удалить из них воздух и закрыть.
Дело в том, что белые грибы не очень хорошо хранятся в наших домашних морозилках. При долгом хранении они вымораживаются и теряют во вкусе и аромате. Но 2−3 месяца они продержатся в морозилке, а с вакуумным пакетом этот срок немного удлинится.
Лучше всего замораживать молодые и крепкие белые. Важно, чтобы они были не червивыми, поэтому удаляйте все червивые части.
Когда вам понадобились грибы, то их нужно достать из морозилки, в мороженом состоянии слегка почистить и положить в холодильник, чтобы оттаивали. Чем медленнее разморозятся грибы, тем лучше.
Потом белые можно готовить, как вам нужно: варить, жарить, делать пиццу или соус. Особой разницы в приготовлении по сравнению со свежими нет.
Добавлю, что у некоторых белых, достаточно зрелых, есть зеленоватая губка под шляпкой. При приготовлении она может стать неприятной, «сопливой» — поэтому ее лучше удалить и готовить без нее. Эту губку можно использовать для варки супа, а потом его процедить — безотходная кулинария получается.