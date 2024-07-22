В Крыму предупредили о непогоде 22−23 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий объявлено в Крыму на
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий объявлено в Крыму на
«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 22 июля и днем 23 июля в Крыму ожидаются локальные сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20−25 м/c», — говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ и рекомендуют исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.