14:54 (мск), источник: ТАСС

В Крыму предупредили о непогоде 22−23 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий объявлено в Крыму на 22—23 июля, ожидаются ливни, град, ветер до 25 м/ с. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по регионе.

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Источник: РИА "Новости"

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 22 июля и днем 23 июля в Крыму ожидаются локальные сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20−25 м/c», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ и рекомендуют исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.

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