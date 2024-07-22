12:14 (мск), источник: © РИА Новости

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в понедельник.

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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре | Источник: © РИА Новости

«В ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами гроза. В отдельных районах города дождь уже идет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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