Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в понедельник.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в понедельник.
«В ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами гроза. В отдельных районах города дождь уже идет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.