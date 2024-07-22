12:13 (мск), источник: ТАСС

В Калмыкии прогнозируются ливни с ветром

ЭЛИСТА, 22 июля. /ТАСС/. Сильные дожди с грозой и ветром с порывами до 20 м/с прогнозируют местами на территории Калмыкии во вторник. В регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

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Источник: AP 2023

«Экстренное предупреждение. По данным Калмыцкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля местами по Республике Калмыкия ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, грозы, усиление ветра до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, отключением трансформаторных подстанций. Жителям республики рекомендуется во время грозы отключать все имеющиеся бытовые электроприборы и не находиться у открытых окон. При грозе и сильном граде нельзя укрываться под деревьями, добавили в пресс-службе ведомства.

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