В Калмыкии прогнозируются ливни с ветром

«Экстренное предупреждение. По данным Калмыцкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля местами по Республике Калмыкия ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, грозы, усиление ветра до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с этим прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, отключением трансформаторных подстанций. Жителям республики рекомендуется во время грозы отключать все имеющиеся бытовые электроприборы и не находиться у открытых окон. При грозе и сильном граде нельзя укрываться под деревьями, добавили в пресс-службе ведомства.