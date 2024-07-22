14:49 (мск), источник: © РИА Новости

В Ростове-на-Дону во время сильного дождя упали более 20 деревьев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл — РИА Новости. Более 20 деревьев упали в разных районах Ростова-на-Дону во время сильного дождя, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

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В Ростове-на-Дону во время сильного дождя упали более 20 деревьев | Источник: © РИА Новости

Уточняется, что ликвидируются последствия утреннего ливня в Ростове-на-Дону: силами поисково-спасательной службы города и районов производится распиловка и вывоз аварийных зеленых насаждений.

«Сильный дождь стал причиной падения 23 деревьев и крупных веток в разных районах», — написал Логвиненко.

Ранее глава администрации сообщал, что режим повышенной готовности в связи с очередным штормовым предупреждением, введенный в Ростове-на-Дону 19 июля, был продлен до 24 июля.

По данным ростовского гидрометцентра, начиная с понедельника и в течение вторника местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и сильным ветром до 22 метров в секунду.

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