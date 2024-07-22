Народные приметы на 23 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 23 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 23 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 23 июля отмечен как праздник Антония Громоносца — покровителя монахов. Православные в этот день отмечают сошествие Святого Духа на землю. Дата приходится на 50-й день после Пасхи, поэтому еще одно название — Пятидесятница.
Какие есть народные приметы на 23 июля в 2024 году, посвященные погоде?
Если листья березы начали желтеть — жди ранней осени. Утром трава сухая — к ночному дождю. Если пчелы громко жужжат — жди жары.
Кучевые облака или радуга утром — к сильному ветру. Кстати, тот, кто увидит радугу в этот день, может год не бояться болезней и нужды.
Много мошек у вечернего костра предвещали хорошую погоду. Гром прогремел ночью — следующий день будет солнечным.
Ливень сулит теплое лето — погода будет хорошей до сентября. Светит солнце — жди богатого урожая.
В реке или колодце снизился уровень воды — жди тепла. Бабочки прячутся или улитки карабкаются высоко на растения — к дождю.
Теперь расскажем про народные приметы на 23 июля в 2024 году о том, что можно делать в этот день.
Рыбаки на Антония Громоносца готовили снасти и отправлялись на рыбалку. Считалось, что если день дождливый, то клев будет отменный. К слову, недавно ученые выяснили, что некоторые части рыбы могут защитить от рака.
Верующие утром шли в храм, чтобы помолиться Антонию Печерскому. У него просили мира и утешения в скорби и печали. Перед молитвами полагалось умыться. После омовения люди надевали чистую одежду, веря, что этот ритуал на целый год защитит от недугов.
Водным процедурам, кстати, особое внимание уделяли не только верующие. Все старались начать день с умывания колодезной водой. Говорилось, что это подарит здоровье и защитит от печалей. К вечеру топили баню. Кстати, для нее важно подобрать подходящий веник. Как это сделать, ранее рассказали эксперты.
На Руси в этот день не разрешалось ругаться и сквернословить рядом с водоемами, бросать туда мусор: это к болезням и печалям. А что еще под запрещается, согласно приметам?
Запрещалось;
Айгуль Сабитова