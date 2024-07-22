В Мурманской области завершился полярный день
МУРМАНСК, 22 июл — РИА Новости. Полярный день, длившийся два месяца, завершился на широте Мурманска, передает мурманский гидрометцентр.
МУРМАНСК, 22 июл — РИА Новости. Полярный день, длившийся два месяца, завершился на широте Мурманска, передает мурманский гидрометцентр.
«Двадцать второго июля на широте Мурманска заканчивается полярный день. На севере Мурманской области полярный день завершится 26 июля, а на юге региона он уже закончился», — сообщили в гидромете.
Впереди — период белых ночей, который продлится до середины августа. В это время солнце в своем суточном движении хотя и не поднимается над горизонтом, но в течение некоторого промежутка времени находится ниже горизонта под углом менее 7 градусов, и вечерние сумерки сливаются с утренними.
Полярный день наравне с полярной ночью — непростое испытание для северян и туристов, которые приезжают на север в эти периоды. Летом у многих мурманчан появляется бессонница, и блэкаут-шторы — обычный предмет в интерьере квартир.
Однако это время дает возможность для проведения всевозможных фестивалей и праздников, поскольку солнце светит круглые сутки. В последнюю неделю оно еще и греет: температура воздуха в Мурманске держится на отметке плюс 24−26 градусов.
Синоптики прогнозируют в ближайшие дни повышение температуры воздуха до плюс 29 градусов, при этом долгие периоды жары для Крайнего Севера не типичны.