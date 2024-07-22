16:35 (мск), источник: © РИА Новости

В Мурманской области завершился полярный день

МУРМАНСК, 22 июл — РИА Новости. Полярный день, длившийся два месяца, завершился на широте Мурманска, передает мурманский гидрометцентр.

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В Мурманской области завершился полярный день | Источник: © РИА Новости

«Двадцать второго июля на широте Мурманска заканчивается полярный день. На севере Мурманской области полярный день завершится 26 июля, а на юге региона он уже закончился», — сообщили в гидромете.

Впереди — период белых ночей, который продлится до середины августа. В это время солнце в своем суточном движении хотя и не поднимается над горизонтом, но в течение некоторого промежутка времени находится ниже горизонта под углом менее 7 градусов, и вечерние сумерки сливаются с утренними.

Полярный день наравне с полярной ночью — непростое испытание для северян и туристов, которые приезжают на север в эти периоды. Летом у многих мурманчан появляется бессонница, и блэкаут-шторы — обычный предмет в интерьере квартир.

Однако это время дает возможность для проведения всевозможных фестивалей и праздников, поскольку солнце светит круглые сутки. В последнюю неделю оно еще и греет: температура воздуха в Мурманске держится на отметке плюс 24−26 градусов.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни повышение температуры воздуха до плюс 29 градусов, при этом долгие периоды жары для Крайнего Севера не типичны.

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