Когда сажать тюльпаны в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

В России активно выращивают эту луковичную цветочную культуру. Тюльпаны идеальны для ландшафтного дизайна в естественном и природном оформлении. В этой статье расскажем про выращивание этого цветка, когда и где сажать тюльпаны в 2024 году, а также вместе с экспертом дадим полезные советы по уходу.
Что важно знать о выращивании тюльпанов своими руками
Цветок относится к роду многолетних луковичных растений семейства лилейных. Родина декоративной культуры — западная часть Средиземноморья и часть Центральной Азии (Пакистан, Афганистан и Турция). В степных, горных и полупустынных районах цветы растут как дикая растительность. Второй родиной тюльпанов считаются Нидерланды. В XVI—XVII вв.еках там было создано множество новых сортов. Этими цветами засаживали целые поля и равнины.
Виды тюльпанов различаются многообразием окрасок бутонов и форм. Сегодня их существует великое множество: от простых чашевидных до махровых пионовидных. Интересный факт: почти все виды тюльпанов занесены в Красную книгу.
В таблице ниже представлена полезная информация, которая поможет вам вырастить этот благородный цветок.
|Глубина посадки
|7—15 см в зависимости от величины посевного материала
|Почва для тюльпанов
|Влагоемкая, рыхлая и воздухопроницаемая супесчаная или суглинистая земля с нейтральной или слабощелочной реакцией. Цветок не терпит кислых почв
|Схема посадки луковиц
|В ряду: 15—25 см;
между луковицами: крупными — 15—20 см, средними — 7—10 см, мелкими — 5—7 см
|Внешний вид цветка
|Высота стебля достигает 10—80 см, листья ярко-зеленые, немногочисленные и крупные. Цветки тюльпанов бывают бокаловидными, чашевидными, лилейными и с бахромчатыми краями лепестков. Окраска соцветий — самая разнообразная
|Подкормки и удобрения
|Перегной и минеральные удобрения вносят перед посадкой
|Благоприятные условия
|Тюльпан — светолюбивое растение, поэтому клумба должна быть хорошо освещена в течение всего дня. Участок должен быть защищенным от ветров
|Требования к влажности
|Цветок влаголюбив. Тюльпаны не переносят застоя воды
|Место в цветнике
|На одном месте во избежание накопления болезнетворных грибков больше пяти лет подряд тюльпаны советуем не выращивать
|Способ размножения
|Размножают тюльпаны вегетативно — луковицами
|Особенности
|Низкорослые сорта тюльпанов можно выращивать для украшения балконов. Советуем сажать луковицы в различные емкости в конце октября. Чтобы цветы хорошо развивались, нужно регулярно поливать почву. Также можно вырастить тюльпаны в многообразных горшках
Как выбрать луковицы тюльпанов
На сегодняшний день существует около 3500 видов и сортов этого цветка. Цветоводы Нидерландов выращивают около 1500 сортов. Но промышленных вариантов не так много — свыше 150. Именно промышленный сорт благоприятен для выращивания в цветниках и садах, так как хорошо подходит к российским погодным условиям.
Качественные экземпляры — твердые и сухие, без повреждений и каких-либо дефектов, пятен. Луковицы должны быть без плесени и гнили.
Советуем приобретать посевной материал у официальных поставщиков в специализированных садовых магазинам. Так у вас будет больше шансов получить здоровые и цветущие растения.
На упаковке описывают главные особенности цветочной культуры:
- общий размер и максимальную высоту растения;
- сорт и вид тюльпана;
- расцветку соцветия;
- благоприятный срок посева;
- необходимые условия пересадки на постоянное место;
- оптимальную схему посадки;
- срок хранения луковицы;
- подходящие климатические зоны.
Таблица благоприятных дней для посадки луковиц тюльпанов в открытый грунт
Рекомендуем высаживать посевной материал в сентябре или октябре. Посадка луковиц осенью позволяет им укорениться до наступления морозов. Это делает их более устойчивыми к холодам и неблагоприятным погодным условиям. За время зимовки в почве они накапливают химические и питательные вещества, которые весной обеспечат их активное цветение.
Посадку лучше не затягивать, потому что луковицы должны успеть укорениться до того, как грунт промерзнет. Необходимо 35—45 дней для того, чтобы корневища тюльпанов начали развиваться.
Ниже представлена таблица благоприятных дней и месяцев по лунному календарю для посадки тюльпанов в открытый грунт.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|4—18, 25—26 сентября
|1—3, 19—24, 27—30 сентября
|3—16, 23 октября
|1—2, 17—22, 24—31 октября
Как вырастить тюльпаны рассадой
Эту цветочную культуру высаживают в цветник осенью. Главное — сделать это до первых заморозков, чтобы луковицы прижились и укоренились, но не начали давать молодые ростки. Поэтому выращивание тюльпанов рассадным способом не практикуется.
Как правильно сажать луковицы тюльпанов в открытый грунт
В этом разделе вы найдете полезную информацию о выращивании этой цветочной культуры, начиная с посадки луковиц и заканчивая их укоренением на постоянном месте.
Как подготовить луковицы к посеву
Этот этап можно пропустить, потому что здоровый посевной материал тюльпанов готов к посеву без специальной подготовки. Но если вы хотите перестраховаться, рекомендуем замочить подсохшие луковицы перед посадкой в теплой воде на сутки и добавить стимулятор корнеобразования.
Какую почву выбрать для посадки луковиц
Рекомендуем за полтора или два месяца до высадки посевного материала глубоко перекопать грунт и внести минеральные подкормки. Противопоказано удобрять свежим навозом, потому что он способствует развитию грибковых заболеваний.
Тюльпаны хорошо развиваются на достаточно влагоемких, рыхлых и воздухопроницаемых супесчаных или суглинистых почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией. Главное помнить, что цветок не терпит кислых почв.
Как ухаживать за тюльпанами
Благодаря быстрому развитию тюльпанов весной, дополнительный полив им не требуется. За счет талой воды, содержащейся в земле, растения получают достаточно влаги и микроэлементов для питания.
Рекомендуем мульчировать почву, например компостом или торфом. Проводить этот процесс лучше не сразу после посадки луковиц, а когда земля промерзнет на глубину 1—2,5 см.
Весной, после таяния снега, тюльпаны лучше всего подкармливать минеральными удобрениями: азотом — 15 г на кв. м, фосфором — 5—10 г на кв. м, калием — 10—15 г на кв. м.
Когда и как нужно высаживать тюльпаны в теплицу
Сажают абсолютно так же, как и в открытый грунт. Сроки посадки зависят от периода, к которому будут нужны распустившиеся цветы.
Для успешного выращивания этой культуры идеально подходят поликарбонатные теплицы, которые хорошо пропускают солнечный свет.
К ключевым факторам относятся: просторное помещение, регулярный автоматический полив, наличие искусственного освещения, а также возможность регулировать температуру воздуха и уровень влажности. Важно, чтобы в теплице был рыхлый, воздухопроницаемый супесчаный или суглинистый грунт.
Рекомендуем высаживать луковицы за 2—2,5 месяца в зависимости от сорта и вида до нужной даты срезки. Установите температуру воздуха в теплице +22…+25 °C.
Для оптимального роста и активного развития растениям требуется 16-часовой световой день, который можно обеспечить с помощью досветки специальными фитолампами.
Полезные советы по выращиванию тюльпанов
Раскрываем секреты, которые помогут вам вырастить роскошные цветы. Перечислим полезные рекомендации по уходу за тюльпанами:
1. Обязательно мульчируйте почву, потому что так повышается урожай луковиц тюльпанов.
2. Посевной материал при посадке не советуем заглублять — это мешает размножению растений.
3. Тюльпаны не любят кислую почву. Важно добавить перед посадкой золу или доломитовую муку.
4. Рекомендуем высадить среди тюльпанов зубчики чеснока. Он будет отпугивать различных вредителей.
5. Выбирайте тихое и безветренное место для посадки.
6. На открытых участках стебли тюльпанов необходимо подвязывать к специальным опорам.
Эксперт Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии, ответила на популярные вопросы о тюльпанах.
Можно ли посадить тюльпаны в открытый грунт весной?
Луковицы можно высаживать в этот период. При этом почва должна прогреться до +18…+19 °C, но зацвести цветы смогут только через год, следующей весной.
Можно ли использовать луковицы тюльпанов повторно?
После выгонки луковицам необходимо дать время для восстановления (2—3 года). До осени их нужно поместить в хорошо проветриваемое помещение. В сентябре после протравливания высадить на свободную территорию участка.
Сколько лет тюльпаны могут расти на одном месте?
Эти сортовые цветы, выращиваемые в открытом грунте, необходимо выкапывать, осматривать и обрабатывать каждые два года, иначе луковицы могут заглубиться, что влечет более позднее отрастание весной, уменьшение длины цветоноса и измельчение цветка.
Эта декоративная культура не терпит прямых солнечных лучей, застоя воды, хлорсодержащих удобрений, внесения под посадку навоза. А также тюльпаны не переносят по соседству представителей пасленовых и лютиковых культур.
Эксперт: Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии