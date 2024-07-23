Что можно посадить на даче в августе
Эксперт рассказал о важной роли скороспелости.
Эксперт рассказал о важной роли скороспелости.
Август по праву считается классическим месяцем уборки урожая, но никак не посевов и посадок. А зря! Опытные огородники, кстати, такого мнения не придерживаются. Исходят они из того принципа, что освобождаются грядочные площади, а времени впереди еще достаточно, чтобы попробовать либо получить еще один быстрый урожай, либо заложить его фундамент на будущий год. Насколько они правы?
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— На все сто! Август — очень удачный месяц для посева некоторых культур, и не только элементарной зелени, урожаев которой при желании можно снимать по три-четыре за сезон даже не в самых комфортных погодных условиях.
Хотя можно, например, начать с салатов, особенно с популярного у дачников латука. Есть его можно уже через 30−40 дней после посадки, а прохлада для него — самое то. Оптимальны для августовского блица такие сорта, как Робин, Хрустящий витамин, Гранд, Жар-птица и некоторые другие.
Еще один серьезный претендент на августовскую посадочную страду — всем полюбившаяся руккола, ставшая из экзотического изыска завсегдатаем российских дач. Если обеспечить ей обильный полив, то все будет хорошо. Из сортов для наших широт вполне подойдут такие как Рокет, Сицилия и Корсика.
Более «солидные» тоже годятся. Белокочанная капуста и капуста пак-чой, но только скороспелых, а еще лучше ультраскороспелых сортов и гибридов. Если вдруг надумаете, то у белокочанной годятся для посадки в августе Бинго и Гермес, а также гибрид F1Казачок. У пак-чоя лучше предпочесть такие сорта, как Веснянка и Ласточка.
Не забудем и крайне полезную — особенно при затяжных и холодных зимах — редьку: Ладушка и Сударушка — два прекрасных сорта, подходящие для августовской посадки. Кстати, посадить ее можно сразу после уборки огурцов на их место.
Ну и как же без редиса. Правда, сортимент не особо богат, но, например, Жара и Ранний красный способны удовлетворить самые взыскательные вкусы еще задолго до наступления осеннего похолодания.