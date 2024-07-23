Как уберечь дачу от воров: Шесть действенных способов
Что стоит сделать, чтобы защитить дом, и о каких лайфхаках лучше забыть.
Что стоит сделать, чтобы защитить дом, и о каких лайфхаках лучше забыть.
На дачах люди чаще всего живут непостоянно, поэтому следить за своим частным домом им непросто. Общественная служба новостей рассказала, как его можно защитить от воров.
Окна с решетками показывают злоумышленникам, что в доме есть, что красть. При этом профессиональных преступников такая защита не остановит. Кроме того, решетки с окон могут снять и сдать на металлолом. К тому же сорвать или спилить такие конструкции для воров не составляет большого труда.
Один из способов дать ворам понять, что в доме никого нет: после срабатывания датчика загорается свет во дворе, но окна темные и никто не выходит на шум. Кроме того, профессиональные преступники умеют вычислять расположение приборов и обходить их.
Дача — это не многоквартирный дом, где всегда есть соседи, которые могут услышать шум. Поэтому за городом у воров всегда много времени на то, чтобы вскрыть замок. Даже сложные запорные механизмы и тяжелые металлические двери дачного дома грабителей не остановят. Это касается и противовзломной фурнитуры, которая не позволяет бесшумно вскрыть окно. Если поблизости нет соседей, воры смогут спокойно и долго шуметь.
Расставлять против воров капканы и подобное, оставлять в жилище отравленные продукты и напитки противозаконно. Даже, если грабитель забрался в дом, попал в ловушку и получил травму, отвечать за это будет хозяин жилья. Наказание может варьироваться от серьезного штрафа до лишения свободы на срок до 8 лет.
Писать на газонокосилке и других дорогих инструментах свое имя бесполезно: воры запросто удалят краску. Лучше не оставлять инвентарь на виду и убирать все в сарай или гараж.
С соседями всегда лучше дружить, особенно на даче. Они смогут присмотреть за вашим участком и домом. Можно заранее обговорить порядок действий при нештатной ситуации. Например, можно попросить соседей сразу вызывать полицию или сначала позвонить хозяину дачи, чтобы убедиться, что там никого не должно быть.
Также можно договориться сразу с несколькими соседями об организации посменных патрулей дачного поселка, если нанимать охранника не по карману.
Это более затратно, но способ действительно эффективный. Придется потратить деньги на монтаж оборудования, зато в случае ЧП сигнал сразу поступит на пульт охранного предприятия. Его сотрудники должны будут приехать на место или вызвать полицию. Также придется вносить ежемесячную плату за обслуживание, но, если в доме есть ценные вещи, это оправданно.
Стоит учитывать, что, если загородный дом находится в глуши, далеко не всякое охранное предприятие может взять его под охрану. Этот момент нужно заранее уточнить перед установкой сигнализации.
Защитить от воров этот способ вряд ли сможет, но он позволит выявить личности преступников. Камеры нужно устанавливать так, чтобы преступники не смогли их найти и повредить.
Договорившись с соседями и администрацией поселка, можно вскладчину нанять охранника. Он будет следить за въезжающими и выезжающими на территорию машинами, а также совершать обходы.
Ухоженный участок показывает ворам, что в доме регулярно наводят порядок, а значит, их могут там заметить и поймать. Подстриженный газон летом и расчищенные от снега дорожки зимой могут отпугнуть воров не хуже, чем присутствие охранника.
Имущество можно застраховать. От ограбления дома полис не убережет, но можно будет покрыть причиненные убытки.
Кстати, за городом можно не просто поработать и отдохнуть, но и полностью перезагрузиться. Так, всего одни сутки на даче снимают стресс. Как это происходит, ранее рассказала психолог.
Айгуль Сабитова