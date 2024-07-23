Народные приметы на 24 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 24 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 24 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
24 июля отмечено в народном календаре как день Ольги Страдницы. Кто-то называет этот праздник Ольга Сеногнойка. Прозвище «Страдница» связано с полевыми работами, которые активно вели в это время. Продолжалась жатва зерновых культур, главной из которых считалась пшеница. Второе название — Сеногнойка — указывает на дожди, которые совпадали с сенокосом. В церкви в эту дату вспоминают Равноапостольную княгиню Ольгу. Рассказываем, какие есть приметы на 24 июля.
Сначала — народные приметы на 24 июля в 2024 году о погоде.
В этот день люди отправлялись на луга и поля. Одни собирали урожай, другие занимались заготовкой сена на зиму. Говорилось, что, если не приложить достаточно усилий в этот день, можно остаться без хлеба. Детей отправляли в лес за грибами и ягодами. Также наши предки старались хорошо поработать в городе или саду. Считалось, что за работу с землей воздастся и уже в следующем году можно будет ждать богатого урожая.
Также крестьяне просили у святой Ольги благоприятной погоды. Они надеялись на ее милость к жнецам и просили позволить закончить работу до того, как рожь начнет гнить от обильной утренней росы.
Также в этот день ели простую еду, сделанную из обычных продуктов. Наши предки верили, что это улучшит здоровье и финансовое положение.
24 июля можно и нужно помогать людям, только не надо отдавать им свои вещи.
Теперь расскажем про народные приметы на 24 июля в 2024 году о запретах.
В этот день на Руси советовали не строить планов на будущее (помимо покупок). В частности, нельзя обсуждать совместную жизнь с любимым человеком и свадьбу. Говорилось, что иначе планы разрушатся. К слову о свадьбах. Большинство невест волнуется в торжественный день, но некоторых девушек тревога не отпускает и после церемонии. Им весь медовый месяц могут сниться кошмары. Почему так происходит, можно узнать здесь.
Также на Ольгу Страдницу не советовали ходить в баню после обеда. Люди верили, что можно смыть с себя здоровье и лишиться защиты. Наши предки говорили, что 24 июля во второй половине дня хозяйничает Банник — злой дух, который может отомстить за то, что его потревожат: например, облить кипятком или даже закрыть в бане, чтобы человек задохнулся. Кстати, некоторым людям ее нельзя посещать. Недавно об этом рассказал эксперт.
Запрещалось давать в долг или брать самому. Нарушителям запрета сулили серьезные материальные проблемы.
В этот день также не советовали «бросать деньги на ветер». Лучше купить только необходимые вещи и продукты. Иначе все деньги уйдут.
Также нельзя переедать и есть жирное. Это приведет к болезням и проблемам с деньгами.
Кроме того, наши предки старались в этот день не ругаться и не ссориться. Считалось, что злость отразится на будущем и осквернит душу. Говорилось, что муж не должен критиковать жену из-за невкусной еды или необдуманных трат. Подозрений в неверности также лучше избегать. Ссора может привести к расставанию.
Также запрещалось выносить что-либо из дома. Говорилось, что иначе можно лишиться благополучия.
Айгуль Сабитова