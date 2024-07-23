Гадюки, пауки и цапли начали расселяться на север из-за потепления климата
Как отметили в пресс-службе экспедиции Российской академии наук «Чистая Арктика — Восток-77», происходит формирование нескольких областей потепления.
Как отметили в пресс-службе экспедиции Российской академии наук «Чистая Арктика — Восток-77», происходит формирование нескольких областей потепления.
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Потепление в Арктике приводит к расширению мест обитания обыкновенных гадюк, серых цапель, а также нескольких видов пауков. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе экспедиции Российской академии наук «Чистая Арктика — Восток-77».
«Мы собираем данные от местных жителей, которых привлекли к работе групп длительного мониторинга, или, как их уже прозвали журналисты, “научных партизан”. В их задачи входит высылать нам фото или видео необычных для их местности животных. Уже получили информацию с полуострова Ямал, из Якутии, Ханты-Мансийского округа, Таймыра. Замечены севернее своих обычных ареалов не только серая цапля, но и несколько разновидностей пауков, а также гадюка обыкновенная», — сообщила ученый секретарь экспедиции Оксана Толстых.
В настоящее время нельзя говорить о массовом переселение животных средней полосы в Арктику. Происходит формирование нескольких областей потепления, в которых животные осваивают ранее холодные для них земли. Например, цапля в Красноярском крае и Якутии проникла далеко на Север, но ее новая зона обитания выглядит двумя узкими полосами — «лепестковыми растеплениями». Толстых полагает, что возможно выявить четкие границы этих сужающихся к северу «лепестков», а значит, и границы областей с более высоким риском разрушения конструкций, стоящих на многолетней мерзлоте.
Из-за изменения климата граница лесов постепенно сдвигается к северу, и хвойные породы постепенно заменяются лиственными. Генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков добавил, что происходит трансформация всей экосистемы, растительного и животного мира.
«Данное изменение повлияет на жизнь человека на данных территориях, от появления нетипичных растений, насекомых и животных до смены погодных условий, что однозначно отразится на вопросах благосостояния и здоровья нашего населения. Важно это понимать, критично быть подготовленными к таким изменениям — фактически уже сейчас необходимо заниматься адаптацией к последствиям изменения климата, позаботится о нашем общем будущем», — рассказал Рыбаков ТАСС.