Когда сажать флоксы в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Название декоративной культуре дал знаменитый шведский естествоиспытатель Карл фон Линней за ярко-огненные соцветия вида Друммонда. Слово «флокс» в переводе с греческого языка обзначает «пламя». Этот цветок относится к корневищным многолетникам, которые каждый год формируют новые молодые побеги. В статье расскажем, когда и где сажать флоксы в 2024 году, а также вместе с экспертом ответим на популярные вопросы.
Что важно знать о выращивании флоксов своими руками
Растение относится к роду многолетних цветов семейства синюховых. Родина — субтропические и умеренные климатические зоны Северо-Восточной Азии и Северной Америки, в естественной среде там развиваются многочисленные виды, их около 60.
В нашей стране популярны разные виды флоксов. А основоположником большинства садовых сортов считается флокс метельчатый. Это растение высотой от 55 до 160 см. Цветет с начала июля до самых поздних заморозков в сентябре. По богатству расцветок соцветий флокс не уступает другим декоративным культурам, например розам, лилиям и гортензиям.
С помощью информации в таблице вы сможете без труда вырастить этот многолетний цветок.
|Сроки посева растения
|На рассаду: 10 марта — 20 апреля;
саженцы в открытый грунт: 20 мая — 30 июля;
семенами в открытый грунт: 25 мая — 31 июля
|Глубина посадки семян
|0,5 см
|Глубина высадки саженцев
|На глубину корня, примерно 5—9 см
|Оптимальная почва для флоксов
|Растение нетребовательно к земле, но при избытке органических веществ и удобрений наблюдается усиленный рост листвы в ущерб цветению, а также меняется форма куста флоксов (вытягиваются молодые побеги). Идеальный вариант — влагоемкая, рыхлая и воздухопроницаемая супесчаная или суглинистая почва
|Схема посадки
|Расположение меняется в зависимости от вида флоксов. В ряду: 15—25 см;
между рядами: 25—35 см
|Внешний вид цветка
|Высота цветущего куста флоксов — от 55 до 160 см. Листья различают по форме — от широколанцетных до треугольных. Большие и плотные пятичленные соцветия имеют гвоздевидную форму. Листья и молодые побеги ярко-зеленого цвета, опушенные простыми и слегка жесткими волосками
|Подкормки и удобрения
|Перегной и минеральные удобрения советуем обязательно вносить перед посадкой. Летом подкармливать лучше вечером. Если средство жидкое, то после внесения удобрений и обильного полива не забудьте промыть стебли и листву, потому что они очень чувствительны
|Благоприятные условия
|Довольно неприхотливые растения. Флокс — теплолюбивый и светолюбивый цветок, но также считается холодостойким, кроме растопыренного вида
|Требования к влажности
|Для цветка необходима умеренная влажность, но пересушивание и застой жидкости в почве вредны одинаково
|Регулярный полив
|Норма — 10 л на 1 кв. м, земля под флоксами должна быть чуть-чуть влажной постоянно
|Место в цветнике
|Подойдет хорошо освещенный участок или полутень
|Способ размножения
|Делением куста, корневыми и листовыми черенками, а также семенами. Интересный факт: флокс Друммонда размножается только посевным материалом
|Особенности культуры
|Флоксы прекрасно смотрятся в срезке. Низкорослые и раннецветущие сорта рекомендуем выращивать для украшения балконов. Но стоит учитывать, что в открытом грунте цветок развивается и цветет лучше. Участок должен быть хорошо защищенным от ветров и сквозняков. Растения достаточно зимостойки, но рекомендуем создавать небольшие укрытия для посадок в снежные и суровые зимы
|Основные заболевания
|Мучнистая роса и нематода. Также от переизбытка влаги в почве у рассады флоксов может появиться черная ножка
Как выбрать семена и саженцы флоксов
Первоначально вам нужно определиться, какой сорт растения хотели бы летом вырастить у себя в цветнике.
На сегодняшний день наиболее популярны следующие виды:
- Флокс Арендса — многолетнее растение, гибридный вид. Соцветия — воздушные округлые метелки, цветки лиливо-розовые или фиолетовые. Растение начинает цвести в мае или июне.
- Флокс Друммонда — многолетнее растение, культивируемое в России как однолетник. Соцветия — зонтиковидный сложный щиток, период цветения различный у всех сортов. Основные формы декоративной культуры — компактные, шаровидные и полустелющиеся. Наиболее распространенные сорта — «фойербаль» и «снежный шар». Окраска соцветий самая разнообразная.
- Флокс метельчатый — многолетнее растение. Этот вид имеет многочисленные сорта, которые различаются периодом цветения и окраской бутонов. Соцветия — воздушные, но плотные метелки, цветки всегда яркие. Начинает цвести в июне.
- Флокс шиловидный — многолетник. Куст высотой до 35 см, стебли стелющиеся и твердые, листья супротивные, ярко-зеленого цвета. Соцветия — метельчатые и воздушные, цветки до 2,5 см в диаметре. Существуют различные сорта, которые различаются периодом цветения и окраской бутонов, но обычно ярко-розовые. В период цветения бутоны покрывают растение полностью.
- Флокс прелестный — многолетнее растение, стебли темно-зеленые, ползучие и приподнимающиеся. Соцветия — воздушные округлые метелки, обычно бутоны розовые, пурпурные или фиолетовые, но есть еще разновидность с белыми цветками. Этот вид начинает цвести в мае или июне.
Рекомендуем покупать свежий посевной материал у надежных поставщиков в специализированных магазинах.
На этикетке производители указывают главные особенности флоксов:
- сорт и вид;
- расцветку соцветий;
- общий размер и максимальную высоту растения;
- оптимальный срок высадки семян;
- подробную схему посадки;
- срок хранения;
- климатические зоны для выращивания сорта.
Также в садовых магазинах или в питомниках вы можете приобрести рассаду флоксов. Назовем два основных признака, на которые важно обращать внимание перед покупкой:
1. Основной стебель и листья должны быть здоровыми и без повреждений.
2. Корень растения не должен быть виден из земли.
Таблица благоприятных дней для посадки семян флоксов на рассаду
Здоровые саженцы возможно получить, если сажать посевной материал в сроки, рекомендованные для вашей климатической зоны.
Составили таблицу благоприятных месяцев и дней по лунному календарю для посадки семенных зернышек флоксов на рассаду.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|11—24 марта
|1—10, 25—31 марта
|9—23 апреля
|1—8, 24—30 апреля
Таблица благоприятных дней для посадки флоксов в открытый грунт
Ниже представлена таблица благоприятных дней и месяцев по лунному календарю для посадки декоративной культуры в цветник.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|9—22 мая
|1—8, 23—31 мая
|7—21 июня
|1—6, 22—30 июня
|7—20 июля
|1—6, 21—31 июля
Как правильно сажать и выращивать рассаду флоксов
В этом разделе вы найдете детальную инструкцию, как вырастить здоровые саженцы этой декоративной культуры: от посева семян до высадки молодых растений на постоянное место в саду.
Как подготовить семена к посеву
Эту процедуру можно не проводить, так как свежий посевной материал флоксов уже готов к посеву в землю без дополнительной подготовки. Но если у вас есть желание перестраховаться, советуем замочить зернышки перед посадкой в теплой воде на 20—24 часа и добавить стимулятор роста, например «Циркон», «Эпин экстра», «Корневин», «Ивин», «Иммуноцитофит».
В каких емкостях выращивать рассаду
Сажают семена флоксов в общие пластмассовые емкости, ящики или контейнеры. Рекомендуем сделать слой земли около 8—10 см, а также создать небольшие бортики высотой 2,5—5 см для того, чтобы вам было удобно поливать молодые саженцы.
Для обеспечения хорошего дренажа проделайте отверстия в дне емкостей и насыпьте на дно специальный материал, например керамзит, мелкий гравий, речную гальку, крошку кирпича, щебень, также можно использовать черепки от глиняной посуды.
Какую почву выбрать для посадки
Флоксы — это неприхотливая декоративная культура, но стоит учитывать, что цветок предпочитает рыхлую, влагоемкую и воздухопроницаемую землю с нейтральной реакцией. Основные компоненты в грунте — торф, песок и садовая плодородная почва.
Где хранить рассаду флоксов
Рекомендуем создать молодым саженцам естественное освещение и выбрать в квартире самый солнечный подоконник. Вечером лучше подключить подсветку фитолампами, которые можно приобрести в садовых магазинах.
Как ухаживать за рассадой
Чтобы растения были здоровыми и подготовленными к природным условиям, рекомендуем закаливать их за две недели до высадки в сад. Первоначально саженцы нужно выносить на балкон на 3—5 часов при температуре +16…+18 °C, чтобы ростки не вытягивались. Далее с каждым днем постоянно увеличивать период пребывания рассады в прохладном месте.
Когда нужно пикировать рассаду
Этот этап работы можно пропустить, потому что ростки высаживают на глубину корневища в открытый грунт в конце мая или в начале июня.
Рассаду пересаживают в отдельные стаканчики, когда у нее сформируются 2—6 настоящих листочков. Как правило, это происходит через 2—3 недели после появления всходов.
Как правильно высаживать рассаду флоксов в открытый грунт
Дневная температура должна быть не ниже +17…+23 °C. Растение считается теплолюбивым и светолюбивым, поэтому подбирайте для него солнечное место. Важно подготовить плодородную землю, также участок в цветнике должен быть хорошо защищенным от ветров и сквозняков.
Высадка флоксов выполняется в следующей последовательности:
1. Увлажните землю в цветнике и каждый стаканчик с саженцами.
2. Сделайте неглубокие лунки на расстоянии 25—35 см друг от друга.
3. Ростки флоксов сажайте на расстоянии 15—25 см друг от друга на глубину корневища и аккуратно присыпайте тонким слоем почвы.
4. Вкруговую полейте саженцы.
Полезные советы по выращиванию флоксов
Мы собрали для вас полезную информацию по уходу, которая поможет вырастить эти красочные многолетние растения в саду. Далее перечислим рекомендации:
- Посадочную лунку советуем заполнить древесной золой, листовым перегноем, компостом или перепревшим навозом. Слой любого удобрения шириной 1—5 см позволит флоксам активно и долго цвести все лето.
- Обильно поливайте цветы. Оптимальный объем — 10 л на 1 кв. м, почва под посадками должна быть чуть-чуть влажной постоянно.
- Обязательно пропалывайте участок, так как сорняки сильно вредят флоксам.
- Основное заболевание — мучнистая роса. Можно обрабатывать листья и почву медным купоросом (100 г на 10 л воды). В качестве профилактики не удобряйте флоксы навозной жидкостью и обязательно следите, чтобы холодная вода не попадала на листву растения во время полива.
- Мульчировать посадки нужно регулярно, потому что цветы многолетние, и трехлетние или четырехлетние кусты могут выпирать из земли.
Эксперт Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии, ответила на распространенные вопросы о флоксах.
В чем различия между многолетними и однолетними флоксами?
Из однолетних растений известен флокс Друммонда и его сорта. Многолетние имеют множество сортов разнообразной окраски и высоты, а также различные сроки цветения.
Можно ли обрезать флокс Друммонда?
У этого вида при достижении высоты рассады в 10 см необходимо прищипнуть верхушку для лучшего ветвления.
Когда цветут флоксы после посадки?
В условиях Сибири цветы выращивают через рассаду, которую высевают в марте или апреле так, чтобы до цветения флокса оставалось 2,5—3 месяца.
Что любят флоксы при посадке?
На этом этапе в грунт необходимо вносить биогумус, перегной для разрыхления почвы и две пригоршни древесной золы.
Сколько лет живут флоксы?
Многолетние посадки способны расти на одном месте до семи лет. Чем интенсивнее происходит цветение флокса, тем быстрее он стареет.
Эксперт: Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии