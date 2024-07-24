13:31 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 25 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 25 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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25 июля проходит народный праздник Проклов день. Также его называли Прокл Плакальщик. Православная церковь в этот день чтит память мучеников Прокла и Илария, которые пострадали во II веке. Плакальщиком же этот день назвали из-за начала появления обильной росы по утрам в полях.

Приметы погоды 25 июля

Ниже расскажем о народных примета на 25 июля в 2024 году о погоде.

  • Утром много росы или туман — днем будет ясно, а остаток лета будет жарким. Туман над лесом предвещал дождь.
  • Утром нет росы — жди дождя.
  • С утра нет тумана — тоже к дождю.
  • Пчелы громко жужжат, значит, жди жары.
  • Если 25 июля тепло — осень будет теплой.
  • Если 25 июля прохладно, зима будет суровой.
  • Дождь — к мокрой осени, а также неурожаю и снежной зиме.
  • Ночная роса не просохла — к грозе.
  • Тетерев в лесу далеко не летает — к теплой и солнечной погоде;
  • Мыши-полевки ночью громко пищат и шумно возятся — к теплу.
  • В лесу появились грибы — жара скоро пройдет.
  • Пожелтели первые листья — к ранней осени.

Что можно делать 25 июля

Для чего подходит 25 июля, согласно народным приметам? На Руси верили, что в этот день роса обладает чудотворными свойствами. Утром на Прокла Плакальщика было принято умывать лицо. Говорилось, что так можно вылечить многие болезни и защитить от сглаза и порчи. От утренней росы ум проясняется, зрение улучшается, уходит бессонница.

В Проклов день также собирали лекарственные растения. Знахари говорили, что к этому празднику они набирают целебную силу.

Кроме того, можно заключать соглашения.

Что запрещено делать 25 июля

Считается, что дата не подходит для финансовых сделок и операций, оформления кредитов, открытия вкладов. Также лучше отказаться от крупных покупок и деловых переговоров. Есть риск, что все закончится провалом.

Запрещено ругаться и сквернословить. Это считалось дурным знаком. Тем, кто затевал ссоры в этот день, сулили беды. Плакать 25 июля тоже не нужно. Наши предки верили, что иначе слезы останутся с человеком на весь год. К слову о плаче. Многие люди проливают слезы в душе. Это может быть связано с тем, что только там человек оказывается наедине с собой. Кроме того, это место подходит для плача.

Также в этот день не стоит топтаться по росе. Нельзя и есть сахар, иначе могут обмануть, втянуть в денежную авантюру. К тому же сахар вредит зубам, предупреждают стоматологи. Одиноким женщинам в этот день советовали не купаться в водоемах.

Айгуль Сабитова

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