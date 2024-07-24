Народные приметы на 25 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 25 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 25 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
25 июля проходит народный праздник Проклов день. Также его называли Прокл Плакальщик. Православная церковь в этот день чтит память мучеников Прокла и Илария, которые пострадали во II веке. Плакальщиком же этот день назвали из-за начала появления обильной росы по утрам в полях.
Ниже расскажем о народных примета на 25 июля в 2024 году о погоде.
Для чего подходит 25 июля, согласно народным приметам? На Руси верили, что в этот день роса обладает чудотворными свойствами. Утром на Прокла Плакальщика было принято умывать лицо. Говорилось, что так можно вылечить многие болезни и защитить от сглаза и порчи. От утренней росы ум проясняется, зрение улучшается, уходит бессонница.
В Проклов день также собирали лекарственные растения. Знахари говорили, что к этому празднику они набирают целебную силу.
Кроме того, можно заключать соглашения.
Считается, что дата не подходит для финансовых сделок и операций, оформления кредитов, открытия вкладов. Также лучше отказаться от крупных покупок и деловых переговоров. Есть риск, что все закончится провалом.
Запрещено ругаться и сквернословить. Это считалось дурным знаком. Тем, кто затевал ссоры в этот день, сулили беды. Плакать 25 июля тоже не нужно. Наши предки верили, что иначе слезы останутся с человеком на весь год. К слову о плаче. Многие люди проливают слезы в душе. Это может быть связано с тем, что только там человек оказывается наедине с собой. Кроме того, это место подходит для плача.
Также в этот день не стоит топтаться по росе. Нельзя и есть сахар, иначе могут обмануть, втянуть в денежную авантюру. К тому же сахар вредит зубам, предупреждают стоматологи. Одиноким женщинам в этот день советовали не купаться в водоемах.
Айгуль Сабитова