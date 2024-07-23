Климатический рекорд: зафиксирован самый жаркий день в истории

Глобальные средние температуры в последние 12 месяцев достигли или превысили важный климатический порог, подчеркивая трудности в ограничении глобального потепления ниже 1,5 градусов Цельсия. Изменение климата приводит к увеличению частоты и интенсивности волн тепла, вызывая экстраординарные погодные явления, такие как наводнения и лесные пожары, сообщает Bloomberg.
Глобальное потепление продолжает приносить экстремально жаркую погоду в южную Европу. В Греции за последние две недели температура превышала +40 градусов; в течение 24 часов до 18:30 понедельника было зафиксировано 33 лесных пожара. Афины и южные регионы страны остаются в состоянии повышенной готовности. Ожидается, что более прохладная погода принесет некоторое облегчение на этой неделе, хотя температура всё ещё может превышать 39 градусов в некоторых районах.
Испания на этой неделе также оказалась под угрозой серьёзных пожаров из-за резкого подъема температуры на юге страны. По данным национальной метеорологической службы AEMET, в среду в Севилье и Кордове температура может достичь +43 градусов. Южные регионы Франции и Италии также находятся в зоне риска лесных пожаров.
В Берлине (Германия) и Париже (Франция) в начале августа прогнозируются аномально жаркие условия. Ожидается, что средняя температура в немецкой столице поднимется до +28 градусов 6 августа, что на 8 градусов выше 30-летней нормы.
Средняя температура за год до июня 2024 г. была на 1,64 градуса выше, чем в период с 1850 по 1900 год. Прошлый месяц стал самым жарким июнем за всю историю наблюдений, причем это был уже 13-й раз подряд в этот период, когда устанавливается новый температурный рекорд.
Напомним, что Парижское соглашение, принятое в 2015 году, направлено на ограничение глобального потепления на уровне ниже 2 градусов относительно доиндустриального уровня, с идеальной целью — 1,5 градуса.