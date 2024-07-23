На Солнце произошла мощная вспышка. На Земле готовятся к массовым сбоям
Вероятность отключения радиосвязи и электричества на всей планете — 60%
Вероятность отключения радиосвязи и электричества на всей планете — 60%
Электричество и радиосвязь на всей планете могут отключиться на этой неделе. Причиной этого является мощная солнечная вспышка, зафиксированная NASA. Вероятность такого развития событий — 60%. Об этом сообщает Daily Mail.
NASA зафиксировало извержение темной плазмы на Солнце. Это так называемая «холодная» вспышка, температура которой около составляет 36 тыс.°F (около 20 тыс. °C), что примерно в четыре раза меньше температуры более привычных «теплых» вспышек.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило, что последствия этой вспышки могут быть серьезными. Специалисты утверждают, что возможны нарушения радиосвязи, авиационной связи и работы спутников.
Эксперты предупреждают, что ситуация может усугубиться. Астрофизик Смитсоновского института доктор Джонатан Макдауэлл отметил, что Солнце еще не достигло своего «солнечного максимума», который ожидается в июле 2025 года. В течение следующих двух лет он прогнозирует более сильные штормы на Солнце. Он также добавил, что это время особенно опасно для спутниковых операторов.
Эксперты продолжают следить за ситуацией и призывают быть готовыми к возможным последствиям солнечных вспышек.
Солнечные вспышки — это процессы выделения энергии (световой, тепловой и кинетической) в атмосфере Солнца. Они длятся несколько минут, за это время выделяется огромное количество энергии. Оно может достигать биллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте. К классу X относят самые мощные вспышки. Далее по мощности следуют вспышки класса M и C.
В апреле на Солнце практически синхронно произошли сразу четыре вспышки. Космическая обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала на камеру эту редкое космическое явление. Произошедшее космическое явление ученые называют «симпатическими солнечными вспышками». Они состоят из нескольких взрывов, случившихся практически в одно и то же время в разных регионах светила.