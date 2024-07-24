03:47 (мск), источник: Известия

Синоптики рассказали о потеплении до +28 градусов в столичном регионе 24 июля

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +28 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 24 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 760 мм рт. ст. +27°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +26 до +28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14.

В Московской области днем прогнозируют от +23 до +28 градусов, ночью температура может снизиться до +11.

Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 4−9 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

22 июля синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов рассказал «Известиям» о том, что на этой неделе москвичей ждут два дождливых дня — понедельник и четверг. При этом, по данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в столичном регионе закончился период интенсивных дождей, что не исключает локальных сильных осадков.

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