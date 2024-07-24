Синоптики рассказали о потеплении до +28 градусов в столичном регионе 24 июля

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +26 до +28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14.
В Московской области днем прогнозируют от +23 до +28 градусов, ночью температура может снизиться до +11.
Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 4−9 м/с.
Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
22 июля синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов рассказал «Известиям» о том, что на этой неделе москвичей ждут два дождливых дня — понедельник и четверг. При этом, по данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в столичном регионе закончился период интенсивных дождей, что не исключает локальных сильных осадков.