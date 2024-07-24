Чем подкормить смородину после сбора урожая
Эксперт рассказал о пищевых предпочтениях популярных ягодных кустарников.
Эксперт рассказал о пищевых предпочтениях популярных ягодных кустарников.
Отплодоносившие кусты черной, красной и белой смородины порядком истощили почву. Причем, если куст не густой — то большим количеством ягод, а если наоборот (чем гуще куст, тем ягод на нем меньше) — собственно побегами и листвой. В любом случае отработавшие свое растения нуждаются в стимуле — ведь им еще предстоит закладывать почки на следующий сезон. Что им дать в качестве лакомства?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Когда урожай смородины собран, то дачникам следует помнить об особом ее пристрастии к фосфору именно в эту пору. Поэтому фосфоросодержащие удобрения должны быть в меню обязательно. Оптимальный вариант подкормки после завершения сбора ягод примерно таков. На 10 литров воды возьмите по одной столовой ложке (с горкой) суперфосфата и сульфата калия, разведите их до полного растворения и добавьте 200 г (один стакан) древесной золы. Норма: на один куст смородины — одно ведро питательного раствора.
Примерно две недели спустя, необходимо озаботиться поддерживающими азотными подкормками. Лучше всего подходит для смородины в этот период птичий помет. Его надо развести водой в соотношении 1 часть помета на 12 частей воды и дать настояться в течение 5−7 дней. Настой перед внесением так же надо развести водой — на ведро (10 литров) воды достаточно 0,5 литров настоя.
Вносить подкормки следует обязательно в предварительно слегка взрыхленную почву — для лучшего усвоения.
Да, и ни в коем случае не применяйте сейчас хлорсодержащие удобрения. Они могут угнетающе подействовать на смородину и испортить вам картину успеваемости в будущем сезоне.
Обязательно обратите внимание на состояние побегов — нет ли сморщенности или отслоения коры на них. Если таковые признаки обнаружатся, то дайте кустам дополнительное — сверх перечисленного — питание, но только в виде компоста: минимум по ведру на куст.