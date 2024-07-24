03:59 (мск), источник: © РИА Новости

Климатолог объяснил частые ливни и волны жары в России изменением климата

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ливни, волны жары и штормовые ветра с изменением климата стали немного сильнее и продолжительнее, но главное последствие — опасные природные явления стали происходить гораздо чаще, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

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Источник: Агентство «Москва»

«Если мы посмотрим доклады климатического центра Росгидромета, то главная его суть — штормовые ветра и волны жары теперь происходят гораздо чаще. Они немного сильнее, немного длиннее, но самое главное — частота. Сильные ливни были, но не в этом дело, они стали гораздо чаще», — сказал Кокорин.

По его словам, именно этот фактор можно связать с глобальным потеплением, которое в том числе вызвано воздействием человека на климат.

В июле Росгидромет выпустил обзор состояния и загрязнения окружающей среды на территории России за 2023 год. Согласно документу, на территории России в прошлом году было зарегистрировано 642 случая возникновения метеорологических опасных явлений, это рекордное значение за историю наблюдений за погодой. В обзоре также представлен график, на котором заметен рост таких явлений за последние десятилетия: в 2010-х годах их регистрировалось от 401 до 590 в год, в 2000-х — от 211 до 511.

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