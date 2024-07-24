04:26 (мск), источник: ТАСС

В Приангарье число подтопленных участков сократилось до 38

ТАСС, 24 июля. Количество подтопленных дачных участков на территории Иркутской области сократилось до 38. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Источник: РИА "Новости"

«На территории Иркутской области по состоянию на 07:00 (02:00 мск) остаются подтопленными 38 дачных участков», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 30 участков расположены на реке Китой в СНТ «Ясная поляна» Ангарского городского округа, 8 — на реке Иркут в СНТ «Сосновый». Постоянно проживающих людей на участках нет. На месте работают сотрудники МЧС и представители администрации. По данным на 22:00 23 июня (17:00 мск) в СНТ «Ясная поляна» за сутки от воды освободилось 29 участков.

Ранее сообщалось, что в Иркутске и Ангарском округе из-за угрозы подъема воды в реках введен режим повышенной готовности. По данным УГМС, 22—24 июля в нескольких районах области ожидаются ливни, крупный град, усиление ветра до 20 м/с.

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