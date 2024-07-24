09:37 (мск), источник: ТАСС

У берегов Албании произошло землетрясение магнитудой 4,5

БЕЛГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у албанского побережья в Адриатическом море. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Источник: Reuters

По его данным, эпицентр располагался в 26 км к западу от города Лячи, где проживают 24,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 12 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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