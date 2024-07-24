09:29 (мск), источник: ТАСС

На Тайване отменили часть учений по противовоздушной обороне из-за тайфуна

ГОНКОНГ, 24 июля. /ТАСС/. Учения по противовоздушной обороне Wanan, которые должны были пройти в восточной части Тайваня в среду, отменены из-за приближающегося супертайфуна «Гаеми». Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на тайваньское оборонное ведомство.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: ABI/NOAA's GOES-16 Satellite/Public Domain/Wikimedia Commons

Учения, согласно плану, должны были проходить в различных районах Тайваня 22—25 июля. В понедельник они были проведены в центральной части острова, во вторник — в северной. В связи с приближающимся тайфуном военное ведомство приняло решение не проводить их в среду на востоке Тайваня и призвало население готовиться к удару стихии.

В среду утром из-за тропического циклона на Тайване было отменено свыше 460 авиарейсов, а с полудня и до 12:00 четверга (07:00 мск) остановлено движение поездов по всем направлениям.

Сейчас тайфун находится примерно в 160 км к юго-востоку от уезда Илань на острове Тайвань. Скорость ветра в его пределах достигает 55 м/с.

Ожидается, что при движении со скоростью 10−15 км/ч он выйдет на восточное побережье Тайваня в среду ночью по местному времени. После этого он пройдет через северную часть острова и на следующий день достигнет побережья материкового Китая в районе восточной провинции Фуцзянь, которую ожидают штормовые порывы ветра и сильные ливни. В некоторых районах выпадет до 600 мм осадков. Центральное метеорологическое управление Китая в среду утром объявило наивысший красный уровень опасности из-за тайфуна.

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