На Тайване отменили часть учений по противовоздушной обороне из-за тайфуна

Учения, согласно плану, должны были проходить в различных районах Тайваня 22—25 июля. В понедельник они были проведены в центральной части острова, во вторник — в северной. В связи с приближающимся тайфуном военное ведомство приняло решение не проводить их в среду на востоке Тайваня и призвало население готовиться к удару стихии.
В среду утром из-за тропического циклона на Тайване было отменено свыше 460 авиарейсов, а с полудня и до 12:00 четверга (07:00 мск) остановлено движение поездов по всем направлениям.
Сейчас тайфун находится примерно в 160 км к юго-востоку от уезда Илань на острове Тайвань. Скорость ветра в его пределах достигает 55 м/с.
Ожидается, что при движении со скоростью 10−15 км/ч он выйдет на восточное побережье Тайваня в среду ночью по местному времени. После этого он пройдет через северную часть острова и на следующий день достигнет побережья материкового Китая в районе восточной провинции Фуцзянь, которую ожидают штормовые порывы ветра и сильные ливни. В некоторых районах выпадет до 600 мм осадков. Центральное метеорологическое управление Китая в среду утром объявило наивысший красный уровень опасности из-за тайфуна.