На Камчатке вулкан Безымянный дважды выбросил пепел

«Вулкан Безымянный на Камчатке дважды днем выбросил пепел на высоту до трех километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 50 километров на юго-запад от вулкана», — говорится в сообщении.
Ранее РИА Новости со ссылкой на вулканологов сообщало, что извержение вулкана Безымянный на Камчатке усилилось, ученые прогнозируют выбросы пепла на высоту до 15 километров над уровнем моря. Вулкану присвоен «оранжевый» код опасности для авиации. Это значит, что выбросы пепла могут быть опасными для авиации.
Вулкан Безымянный находится на севере Камчатки и входит в состав Ключевской группы вулканов. Ближайший населенный пункт поселок Ключи расположен в 40 километрах от исполина.