Роспотребнадзор призвал обрабатывать грибы в день сбора. Зачем это нужно
В ведомстве также рассказали, что делать при отравлении грибами.
В ведомстве также рассказали, что делать при отравлении грибами.
В Роспотребнадзоре призвали подвергать грибы кулинарной обработке в день сбора. В ведомстве также напомнили, что есть всего три вида безусловно съедобных грибов, которые можно употреблять в пищу без опасений. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.
Грибы обладают способностью впитывать в себя вредные вещества, поэтому их сбор особенно опасен в черте города, вблизи трасс и предприятий.
Это позволит избавиться от возможных вредных веществ, которые грибы могли впитать из окружающей среды.
Роспотребнадзор предупреждает, что употребление ядовитых или условно-съедобных грибов, неправильно приготовленных съедобных грибов, а также грибов, собранных в неположенных местах, часто становится причиной пищевых отравлений. Среди наиболее опасных грибов в России выделяются бледная поганка и галерина окаймленная.
Кроме того, грибы считаются трудноперевариваемым продуктом, особенно для детей. Поэтому рекомендуется собирать только хорошо знакомые виды грибов, срезать их с целой ножкой, избегать старых и переросших экземпляров, а также выкидывать червивые и без ножек. Эти меры помогут снизить риск отравлений и других проблем со здоровьем.
Если все-таки произошло отравление грибами, следует незамедлительно обратиться к врачу. Также необходимо вызвать рвоту, промыть желудок раствором соли и принять активированный уголь из расчета одна таблетка на 10 кг веса. Эти экстренные меры помогут предотвратить серьезные последствия отравления.
Отравление грибами может сопровождаться неукротимой рвотой, длительным жидким стулом, что приводит к обезвоживанию организма. Также страдают желудок, печень, кишечник, начинаются судороги, теряется зрение и может даже наступить слепота. Все зависит от типа грибных токсинов, количества съеденного, скорости обращения в медицинское учреждение и возраста отравившегося.
Ранее РБК Life перечислил грибы, которые можно собирать в Подмосковье. Это белый гриб, подосиновик, подберезовик, сморчки, вешенки, лисички, рыжики, маслята, сыроежки, опята и трутовики.
В Подмосковье любители «тихой охоты» особенно ценят юг от Серпухова и запад от Звенигорода: здесь чаще встречаются благородные белые. На востоке не такие грибные места, зато собирают маслята в сосняках, а на севере больше всего лисичек, особенно в окрестностях Дубны. А вот у подосиновиков и подберезовиков нет региональных предпочтений, эти ценные экземпляры попадаются по всему Подмосковью.
При этом из-за сухой и жаркой погоды в этом июле привычные грибные полянки могут оказаться пустыми. Эксперты рекомендуют грибникам подождать до августа.