Народные приметы на 26 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 26 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 26 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
26 июля православные верующие отмечают день памяти собора Архангела Гавриила. Его почитают как одного из семи главных ангелов. В народе этот день получил название Гаврила Летний. К этому времени в полях всходил первый урожай хлеба. Наши предки верили, что Архангел Гавриил сходит с небес, чтобы благословить зерно. Расскажем, какие есть народные приметы на 26 июля в 2024 году.
Особое внимание уделяли погоде в эту дату.
На Руси в этот день ходили в церкви и храмы, чтобы поставить свечу Архангелу Гавриилу и помолиться. Свечу сжигали у его иконы и приносили домой. Наши предки верили, что такая свечка будет иметь особую силу, защищая семью от болезней и несчастий.
Также на Архангела Гавриила пекли пироги и угощали ими нуждающихся. По поверью, это привлекало удачу.
На улице можно было собирать траву и полевые цветы. Потом их использовали в лечебных целях или ритуалах.
Также наши предки 26 июля приводили в порядок дом, мыли полы и вытирали пыль, уделяли много времени физическому труду.
Остатки еды в этот день нужно скормить животным и птицам.
В этот день на Руси люди старались не бездельничать. Говорилось, что весь труд идет на пользу, а работа на земле окупается хорошим урожаем. Тому, кто в этот день ленится и бездельничает, сулили финансовые трудности.
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Айгуль Сабитова