12:12 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 26 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 26 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

26 июля православные верующие отмечают день памяти собора Архангела Гавриила. Его почитают как одного из семи главных ангелов. В народе этот день получил название Гаврила Летний. К этому времени в полях всходил первый урожай хлеба. Наши предки верили, что Архангел Гавриил сходит с небес, чтобы благословить зерно. Расскажем, какие есть народные приметы на 26 июля в 2024 году.

Приметы погоды 26 июля

Особое внимание уделяли погоде в эту дату.

  • Если день сухой — жди теплую осень.
  • Грачи собираются в стаи — тоже к теплой осени.
  • Сильный дождь сулит неурожайный год.
  • Пчелы рано утром полетели в луга и поля — жди хорошую погоду.
  • Туча изменила цвет — к перемене погоды.
  • Ласточки летают на низкой высоте — к поздней осени.
  • Темные тучи сулят перемены погоды.
  • Если утки крякают во время дождя, значит, скоро распогодится.
  • Если во время грозы дует западный или северо-западный ветер — дождь скоро закончится.
  • Рыба бьет хвостом — к хорошей погоде.

Что можно делать 26 июля

На Руси в этот день ходили в церкви и храмы, чтобы поставить свечу Архангелу Гавриилу и помолиться. Свечу сжигали у его иконы и приносили домой. Наши предки верили, что такая свечка будет иметь особую силу, защищая семью от болезней и несчастий.

Также на Архангела Гавриила пекли пироги и угощали ими нуждающихся. По поверью, это привлекало удачу.

На улице можно было собирать траву и полевые цветы. Потом их использовали в лечебных целях или ритуалах.

Также наши предки 26 июля приводили в порядок дом, мыли полы и вытирали пыль, уделяли много времени физическому труду.

Остатки еды в этот день нужно скормить животным и птицам.

Что запрещено делать 26 июля

В этот день на Руси люди старались не бездельничать. Говорилось, что весь труд идет на пользу, а работа на земле окупается хорошим урожаем. Тому, кто в этот день ленится и бездельничает, сулили финансовые трудности.

Также в этот день:

  • не советовали отказывать просящим. Считалось, что в этом случае потом окажешься на их месте. В целом запрещалось проявлять скупость. Отказываться от помощи в этот день тоже было не принято;
  • советуют не заключать важные сделки и не начинать грандиозные проекты;
  • запрещалось купаться в реках, озерах и морях. Верили, что вода в этот день может быть опасной. Купание в водоемах может навредить не только в этот день. Так, оно может привести к переохлаждению. Его можно узнать по трем признакам.
  • было не принято ходить в баню. Говорилось, что там можно смыть с себя благополучие;
  • не рекомендуется запускать самодельные воздушные шары. Дело в том, что архангел Гавриил считается покровителем авиации, и запуск шариков может быть воспринят как вмешательство в святой день;
  • не разрешалось резать деревья и сажать цветы. Верили, что все растущее в этот день будет упадочным и привязанным к смерти. Существуют и другие приметы на тему цветов. Так, по поверью, некоторые из них лучше никому не дарить;
  • нельзя ругаться и ссориться, особенно с членами семьи — это к разладу отношений и большим препятствиям на пути;
  • нельзя выбрасывать хлеб и относиться к нему неуважительно, разбрасывать крошки;
  • советовали никому не рассказывать о своей личной жизни. Особенно нельзя хвалиться, так как в отношениях может наступить разлад.

Айгуль Сабитова

MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»