Ученые предсказали скорое затопление городов и массовое переселение людей
Дело в глобальном потеплении и таянии ледников.
Дело в глобальном потеплении и таянии ледников.
Ученые выступили с призывом более детально изучать возможности геоинженерии ледников для предотвращения катастрофического повышения уровня моря. Без этого уже в скором времени случится затопление городов и вынужденное переселение миллионов людей. Об этом сообщает The Guardian.
Исследователи отмечают, что ледяные щиты Антарктиды и Гренландии тают с тревожной скоростью. У ученых нет уверенности в том, что даже если удастся сократить выбросы углекислого газа и ограничить глобальное потепление до 2, этого будет достаточно для сохранения ледяного покрова. Предотвратить наступление катастрофы может помочь геоинженерия ледников.
Ученые предупреждают, что если не предпринять срочных мер, нынешние темпы таяния льдов приведут к повышению уровня моря на целый метр к 2100 году. Это сулит затоплением городов, которые находятся на побережьях и в низинах, а миллионы людей будут вынуждены переселиться в пригодные для жизни районы.
По словам ученых, основной причиной повышения уровня моря будет таяние таких ледников, как Туэйтс и Пайн-Айленд в море Амундсена.
В докладе, представленном на конференции Европейского союза геонаук, подчеркивается необходимость сокращения выбросов углерода в качестве приоритетной задачи, а также озвучен призыв к немедленному началу исследований по геоинженерии ледников.
В ноябре средняя температура воздуха на Земле впервые поднялась выше критического порога в +2 °C по отношению к доиндустриальному уровню. В абсолютных цифрах показатель составляет +2,06 °C. При этом ученые отметили, что мир на климат еще можно повлиять, однако делать это нужно как можно скорее.
А 21 июля 2024 года стал самым жарким днем за всю историю наблюдений, сообщили исследователи европейской cлужбы по изменению климата Copernicus. Новый рекорд превысил показатели июля 2023 года на 0,01 градуса Цельсия — средняя температура воздуха в мире в этот день достигла 17,09 градуса. Кроме того, последние 12 месяцев на Земле оказались самыми теплыми в истории. 2023 год уже получил звание самого теплого с начала ведения учета, а 2024-й может побить этот рекорд, прогнозируют исследователи.
До этого французские ученые заявили, что территория Антарктиды нагревается почти в два раза быстрее остального мира. Темпы потепления там оказались выше, чем прогнозировалось ранее.