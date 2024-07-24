15:24 (мск), источник: ТАСС

В Калмыкии прогнозируют ливни с градом и ветром

ЭЛИСТА, 24 июля. /ТАСС/. Сильные дожди с грозой, градом и ветром с порывами до 25 м/с прогнозируют местами на территории Калмыкии до вечера четверга. В регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

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Источник: Агентство «Москва»

«Экстренное предупреждение. По данным Калмыцкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 среды до 18:00 четверга местами по Республике Калмыкия ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, град, с усилением ветра при грозах до 20−25 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, отключением трансформаторных подстанций. Жителям республики рекомендуется во время грозы отключать все имеющиеся бытовые электроприборы и не находиться у открытых окон. При грозе и сильном граде нельзя укрываться под деревьями, добавили в пресс-службе ведомства.

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