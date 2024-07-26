Народные приметы на 27 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 27 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 27 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 27 июля отмечено как день святого Акилы. Православные в этот день вспоминают преподобного Стефана Чудотворца. Расскажем, какие есть народные приметы на 27 июля в 2024 году.
Если на Акилу идет дождь, значит, он не закончится еще неделю и в целом остаток лета будет холодным и дождливым. Ясное небо и солнце — до осени будет тепло и солнечно. Чайки сидят на воде — тоже жди хорошую погоду. Теплый день без дождей сулит сухую осень.
Много летучих мышей вечером — жди жары. Ливень предвещает грибы. Ночное небо чистое, с яркими звездами — солнечная погода сохранится до осени. Жара сулит богатый урожай.
Глухой раскат грома — к тихому и недолгому дождю, громкий — к затяжному ливню. Границы кучевых облаков стали размытыми, значит, погода ухудшится.
Если при восходе солнце ярко-красное и в облака прячется, то жди дождя.
На Руси в этот день задабривали мифического хозяина поля — Полевого. Чтобы урожай в следующем году был хорошим, у последней полосы жатвы оставляли горшок каши, а на самой полосе — пучок ржи. Чтобы уменьшить боль в мышцах от усталости, женщины вешали на себя пучки соломы. Первым дело крепили ее на поясницу, затем плели венок на голову. Спать ложились обязательно на ржаную солому. По поверью, от нее у работников появлялись силы и крепость духа.
Считалось, что лето по мере приближения к этому дню начинает заканчиваться. Погода становится переменчивой. После гроз и дождей в лесу появлялись грибы, поэтому детей, не занятых в полевых работах, отправляли за ними. Этот продукт очень полезен. Так, некоторые грибы могут снизить риск развития рака.
Одиноким девушкам и женщинам, которые мечтали выйти замуж, советовали в этот день мыться новым куском мыла. Считалось, что все старое и плохое смоется и в жизнь придут перемены.
27 июля старались провести на природе. Говорилось, что это помогает успокоиться. Вечером было принято устраивать праздничный ужин для всей семьи.
Остатки еды в этот день отдавали животным и птицам.
Теперь расскажем про народные приметы на 27 июля в 2024 году о запретах.
Айгуль Сабитова