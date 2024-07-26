12:22 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 27 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 27 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Freepik

В народном календаре 27 июля отмечено как день святого Акилы. Православные в этот день вспоминают преподобного Стефана Чудотворца. Расскажем, какие есть народные приметы на 27 июля в 2024 году.

Приметы погоды 27 июля

Если на Акилу идет дождь, значит, он не закончится еще неделю и в целом остаток лета будет холодным и дождливым. Ясное небо и солнце — до осени будет тепло и солнечно. Чайки сидят на воде — тоже жди хорошую погоду. Теплый день без дождей сулит сухую осень.

Много летучих мышей вечером — жди жары. Ливень предвещает грибы. Ночное небо чистое, с яркими звездами — солнечная погода сохранится до осени. Жара сулит богатый урожай.

Глухой раскат грома — к тихому и недолгому дождю, громкий — к затяжному ливню. Границы кучевых облаков стали размытыми, значит, погода ухудшится.

Если при восходе солнце ярко-красное и в облака прячется, то жди дождя.

Что можно делать 27 июля

На Руси в этот день задабривали мифического хозяина поля — Полевого. Чтобы урожай в следующем году был хорошим, у последней полосы жатвы оставляли горшок каши, а на самой полосе — пучок ржи. Чтобы уменьшить боль в мышцах от усталости, женщины вешали на себя пучки соломы. Первым дело крепили ее на поясницу, затем плели венок на голову. Спать ложились обязательно на ржаную солому. По поверью, от нее у работников появлялись силы и крепость духа.

Считалось, что лето по мере приближения к этому дню начинает заканчиваться. Погода становится переменчивой. После гроз и дождей в лесу появлялись грибы, поэтому детей, не занятых в полевых работах, отправляли за ними. Этот продукт очень полезен. Так, некоторые грибы могут снизить риск развития рака.

27 июля считалось подходящим днем и для поездок, дальней дороги. Также в этот день старались помогать, делать добрые дела. Говорилось, что это к щедрому подарку судьбы.

Одиноким девушкам и женщинам, которые мечтали выйти замуж, советовали в этот день мыться новым куском мыла. Считалось, что все старое и плохое смоется и в жизнь придут перемены.

27 июля старались провести на природе. Говорилось, что это помогает успокоиться. Вечером было принято устраивать праздничный ужин для всей семьи.

Остатки еды в этот день отдавали животным и птицам.

Что запрещено делать 27 июля

Теперь расскажем про народные приметы на 27 июля в 2024 году о запретах.

  • Нельзя стоять против ветра или идти ему навстречу — говорилось, что так из человека может выдуть удачу.
  • Если человек нашел деньги, нужно не нести их домой, а «подмести» порог у дома, после чего потратить. Тогда находка пойдет впрок. Иначе можно лишиться достатка.
  • Нельзя лениться, проводить день в праздности — можно потерять удачу.
  • В грозу советовали не оставлять окна открытыми. По поверью, иначе в дом залетит нечисть, от которой трудно будет избавиться. Сейчас ученые не советуют оставлять окно открытым на всю ночь. По их словам, это заставляет организм испытывать стресс.
  • Запрещалось подходить в лесу к незнакомой собаке, кошке, птице или ребенку. Наши предки говорили, что в их облике часто скрывается темная сила, которая затянет в глухую чащу, где заблудившийся может остаться навсегда.
  • Не советовали 27 июля начинать новые дела. По поверью, удачи в них не будет.
  • Запрещалось брать в долг. На Руси верили, что это может привести к нужде.
  • Не советовали 27 июля и резко менять планы и расписание. Говорилось, что это может нарушить гармонию в жизни.

Айгуль Сабитова

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