Окучивание картофеля: нужна ли эта процедура «земляному яблоку»

У него много имен: «второй хлеб», «папа», «перуанский земляной орех», «тартуфоли», «чертово яблоко», паслен клубненосный. Родиной картофеля считается Южная Америка. Именно здесь в горных районах индейцы стали выращивать этот овощ. Позже клубнеплод появился сначала в Европе, а потом и в России. Всеобщую популярность он получил во второй половине XIX века. Сейчас корнеплод по праву считается «вторым хлебом». О том, как проходит посадка, полив, окучивание и сбор картофеля, рассказываем в этой статье.
Основные правила ухода за картофелем в огороде
Это холодостойкое влаголюбивое и светолюбивое растение семейства пасленовых выращивают повсеместно.
Агротехника довольно проста: нужно выбрать способ посадки, периодически поливать, удобрять и окучивать кусты.
В таблице ниже представлена информация, которая поможет вам вырастить картофель.
|Сроки посадки
|Не стоит сажать слишком рано. Например, оптимальное время для Западной Сибири — 15—21 мая. Если почва не прогрета (от +2…+5 °C), то период всхожести увеличится до 50—59 дней, картофель взойдет позже и будет хилым, не успеет созреть до момента сбора
|Температура
|Картофель начинает расти при температуре грунта от +9 °C. Лучше всего развивается при температуре +14…+20 °C. Если заделать клубень неглубоко, где земля быстро прогревается, он перестанет расти при температуре +29 °C
|Способы посадки
|Есть три распространенных способа: в траншеи, гребневый, гладкий. Расстояние между рядами — 60—70 см, между картофелинами в ряду — 25—35 см. Глубина посадки — около 12 см в легкой почве, примерно 10 см в суглинках и тяжелой земле, 5 см в глинистой
|Удобрение
|При подкормке удобрение не должно соприкасаться с клубнем, оно должно быть на своеобразной земляной подушке в 3—3,5 см. Лучше всего вносить полезные вещества в грунт осенью или весной под перекопку или при вспашке, например перегной, доломитовую муку для раскисления, фосфоритную муку, азофоску. При посадке можно поступить следующим образом: в лунку насыпать перегной, присыпать его землей, потом положить клубень, тоже присыпать почвой, далее сделать слой из перегноя, а потом сверху добавить еще грунта. В период бутонизации полезна калийно-магниевая подкормка. Для роста клубней можно полить растение корневином
|Прополка
|Первый раз убирать сорные растения надо через три недели после посадки картофеля, когда ростки примерно 4 см. Затем перед цветением, когда кусты будут до 30 см. Прополку можно совместить с рыхлением и окучиванием
|Полив
|Можно обойтись без орошения. Но если хотите увеличить урожай, лучше действовать по следующей схеме: для песчаной почвы — полив спустя неделю после дождя, а для глинистой — через две недели после осадков
|Окучивание
|Это присыпание основания кустов картофеля почвой. Проводится два или три раза за лето. Вместе с окучиванием можно провести и прополку
|Защита от вредителей и болезней
|Обрабатывайте клубни при посадке препаратом «Престиж». При появлении фитофторы на кустах воспользуйтесь средством «Профит Голд»
|Нужно ли обрывать соцветия
|Удалять цветки не стоит, так как вместо наращивания клубней картофель будет отдавать силы на формирование цветоносов
|Сроки созревания
|Срок сбора урожая зависит от сорта картофеля. Ранние сорта собирают через 80—90 дней, среднеранние — через 100—115 дней, среднепоздние и поздние — через 120—135 дней. Это нужно учитывать при посадке
|Сбор урожая
|Если начать выкапывать клубни слишком рано, то кожица на них будет тонкой. Такой картофель не будет долго храниться. При позднем сборе урожая можно просто потерять клубни.
Копать лучше в сухую погоду, чтобы растение не загнило. Примерное время сбора — август или сентябрь. Ботва должна простоять сухой около трех недель. Можно выкопать пару гнезд для проверки: есть ли прочная кожура, легко ли снимаются клубнеплоды с куста
Почему после окучивания картофеля возрастает урожайность
По технологии делать нужно так, чтобы края земляной кучи совпадали с краями листьев куста. Этот этап нужен корнеплоду по нескольким причинам:
- Для увеличения урожая. Чем больше земли у клубневого гнезда, тем больше места для развития столонов — подземных побегов, на которых растет молодой картофель.
- Для закрытия оголившихся картофелин. Иначе они начнут вырабатывать соланин и зеленеть, а такие клубни нельзя употреблять в пищу.
- Для снижения температуры грунта. Так как картофель перестает расти при высокой температуре почвы. Верхние слои земли прогреются, а клубни останутся в следующем слое прохладного грунта.
- Для защиты ростков от возможных возвратных заморозков.
- Для рыхления земли и поступления воздуха к корням.
- Для сохранения влаги между рядами.
Процедура разокучивания также помогает растению расти больше. Ботву нужно пригнуть к земле, а затем присыпать соломой, травой или почвой. Проводить разокучивание нужно тоже примерно два или три раза.
Что выбрать — традиционный способ или это нововведение — решать вам.
Когда нужно окучивать картофель
Хоть эта процедура достаточно проста, все равно есть несколько правил, которые нужно соблюсти:
- нельзя проводить процедуру в жару, так как растение может испытать стресс. Это отразится на всем кусте: при случайном повреждении он завянет;
- начать работу лучше рано утром или вечером, когда вокруг будет чувствоваться прохлада;
- можно окучивать в пасмурную погоду, если до этого шел дождь или производили полив.
Сколько раз за лето нужно окучивать картофель
Первый этап проводят, когда растение вырастет примерно на 7 см. За день надо полить участок, тогда с землей работать будет проще. Это окучивание профилактическое. Над землей должны остаться побеги с небольшим количеством листьев.
Вторую процедуру проводят при размере стеблей около 25 см. Проходит она до 20 июня. Картофель засыпают землей до нижних листьев. Верхняя часть гребня вокруг растения должна быть 20 см, а нижняя — 40 см.
При появлении первых бутонов окучивают картофель в третий раз. Обычно этого должно быть достаточно. Однако если картофельный куст начнет рассыпаться, то его можно окучить еще раза два за лето.
На легких почвах количество окучиваний можно сократить, потому что столоны могут проникнуть глубоко в землю. В тяжелой почве растению сложнее развиваться, ему нужно помочь рыхлением и прополкой.
Как правильно окучивать картофель разными приспособлениями
При системном подходе урожай получится большим и вкусным. Есть несколько важных моментов для проведения этой процедуры:
- нужно строго следить за тем, чтобы не повредить растение. Даже небольшой изъян может привести к гибели куста и сокращению урожая;
- нельзя окучивать картофель в период цветения, так как можно повредить столоны и клубни;
- при формировании гребня лучше сделать его достаточно широким, а не острым, так для столонов будет дополнительное место;
- лучше не сажать картофель плотно, так как это затруднит последующую обработку.
Далее рассмотрим, какими способами можно проводить окучивание.
Это универсальная машина для домашнего хозяйства с разными насадками. Ее также называют мини-трактором.
Конструкция проста: две ручки, двигатель, ходовая часть, трансмиссия, система управления, приспособления для окучивания.
Задний ход мотоблока поможет окучить картофель на самых узких участках. С помощью этого агрегата можно окучивать большие площади. Мотоблок делает почву рыхлой, принося кислород к корням и столонам.
Недостатки мотоблока — высокая стоимость оборудования, траты на бензин, необходим навык по выбору насадок и управлению машиной.
Этот агрегат состоит из труб, колес, механизма для рыхления. Можно как пользоваться им вручную, так и перейти на автоматический вариант. Специальная конструкция помогает достаточно быстро обрабатывать посадки картофеля. Детали окучника срезают слои земли по бокам от растения, а затем эта земля подсыпается к кустам.
Это переносной инструмент для покоса травы. Работает на бензине или на электричестве. При использовании специальной насадки может рыхлить и окучивать картофель. Автоматизация процесса позволяет обработать большую площадь посадок.
Ручной инструмент для окучивания картофеля, небольшая мотыга. Тяпкой можно убирать сорную траву, рыхлить междурядья и окучивать кусты картофеля. Проста в использовании. Ей сложно обработать большие территории.
Агрегат с бензиновым или электрическим двигателем и фрезами. Важно правильно настроить машину перед работой. Помогает обработать большую плантацию картофеля, но при этом может сильно навредить растению при порезе.
Устаревший, но до сих пор работающий способ окучивания. Орудие для поднятия целины. Главное для плуга — это перевернуть верхний слой земли. Состоит инструмент из рамы, колеса, тяги, ножа.
Как посадить картофель, чтобы не окучивать в дальнейшем
Если не хотите тратить много времени и сил на окучивание и прополку, то советуем попробовать один необычный способ посадки картофеля — под солому.
Важно: солому можно заменить на подсушенную траву без сорняков.
Этот метод состоит из нескольких шагов:
- Сажать картофель нужно в небольшие лунки или борозды. Подготовить участок довольно просто: если растет трава, ее надо перевернуть вместе с пластами земли, тогда к весне она перепреет и станет хорошим удобрением для картофеля. Если земля голая, нужно посадить сидераты. Перекапывать грядку не нужно.
- Заранее подготовить семенной материал. Если вы хотите, чтобы картофель рос быстрее, перед посадкой его нужно прорастить.
- Увлажнить грунт.
- Картофель выкладывают друг за другом с пробелом в 30 см. А для междурядий закладывают расстояние от 70 см.
- При посадке вокруг каждого клубня нужно насыпать по столовой ложке золы.
- Посадочный материал укрывают соломой слоем в 25—30 см. При недостатке соломы можно сначала присыпать клубни землей, а уже сверху добавлять солому.
- При вырастании побегов до 25 см проводят окучивание — подкладывают солому вокруг кустов.
- Периодически картофель надо поливать (солома хорошо держит воду).
Плюсы такого выращивания: быстрая уборка (нужно всего лишь разгрести солому), улучшение структуры почвы, снижение трудозатрат (нет прополки, легкое окучивание, польза для картофеля от углекислого газа, который выделяется при разложении соломы, развитие червей и микроорганизмов).
Но есть и минусы: под соломой могут жить грызуны и слизни, вкус картофеля будет немного отличаться от обычного, нужно будет потратить много ресурсов на заготовку или покупку соломы, при недостатке соломы клубни могут начать зеленеть.
Советы и рекомендации эксперта
«Самый удобный инструмент для окучивания — это обычная садовая тяпка. Ей удобно как окучивать, так и убирать сорняки. Но нужно быть аккуратнее, потому что ей легко можно повредить ботву. Окучивание обычно проводят два раза: при высоте кустов до 7 см и далее уже после высоты 20 см. Для хорошего урожая картофеля почва должна быть рыхлой и не сухой. В идеале через 1—2 дня после дождя (сразу после осадков или полива окучивать сложно — земля липнет к инструменту)», — отмечает эксперт Наталья Васютина, автор блога «Туся на грядках».
Что нужно запомнить садоводу об окучивании картофеля
Подведем итоги: выращивать этот корнеплод не так уж сложно. При посадке важно помнить, что от способа заделки зависит дальнейшая обработка. Есть три традиционных способа посадки: в гряды, борозды и под лопату. Кроме этого, есть нестандартные методы, например посадка под солому. Они экономят время, но при этом у них есть свои недостатки.
Ниже представлены основные правила по выращиванию картофеля:
1. Важно отобрать хороший семенной материал.
2. Осенью или весной участок для выращивания надо удобрить.
3. Не стоит сажать картофель слишком рано — это не поможет урожаю быть больше. Кроме этого, картофель созреет рано, будет меньше храниться.
4. Летние работы включают в себя прополку, полив, подкормку и окучивание.
5. Окучивать нужно три раза за лето. При необходимости количество подходов можно увеличить, если, например, кусты будут разваливаться. Окучивание увеличивает урожай.
6. Есть и противоположная процедура — разокучивание. Она равноценна традиционной. Нужно пригнуть стебли к земле, а потом засыпать их грунтом или соломой, оставив лишь верхушки побегов.
7. Окучивание проводят разными приспособлениями: тяпкой, мотоблоком, ручным окучником, плугом, мотокультиватором, триммером. Выбор способа зависит от многих факторов: расположения и площади участка, количества ресурсов для процедуры, климата, сорта, глубины заделки.
8. Окучивают картофель рано утром или вечером, когда нет жары. Перед процедурой землю надо увлажнить.
9. Для экономии сил при уходе за картофелем можно посадить его под солому.
Эксперт: Наталья Васютина, автор блога «Туся на грядках»