Синоптики предупредили москвичей о возможных дождях с грозой 25 июля

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +24 до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12.
В Московской области днем прогнозируют от +22 до +27 градусов, ночью температура может снизиться до +9.
Ожидается северный ветер со скоростью 5−10 м/с.
Атмосферное давление составит 745−747 мм ртутного столба.
25 июля городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся в Москве грозы и ветра с порывами до 15 м/с. В некоторых районах города может выпасть до 25 мм осадков.
22 июля синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов рассказал «Известиям» о том, что на этой неделе москвичей ждут два дождливых дня — понедельник и четверг. При этом, по данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в столичном регионе закончился период интенсивных дождей, что не исключает локальных сильных осадков.