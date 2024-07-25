04:44 (мск), источник: Известия

Синоптики предупредили москвичей о возможных дождях с грозой 25 июля

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до +26 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 24 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 761 мм рт. ст. +27°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +24 до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12.

В Московской области днем прогнозируют от +22 до +27 градусов, ночью температура может снизиться до +9.

Ожидается северный ветер со скоростью 5−10 м/с.

Атмосферное давление составит 745−747 мм ртутного столба.

25 июля городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся в Москве грозы и ветра с порывами до 15 м/с. В некоторых районах города может выпасть до 25 мм осадков.

22 июля синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов рассказал «Известиям» о том, что на этой неделе москвичей ждут два дождливых дня — понедельник и четверг. При этом, по данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в столичном регионе закончился период интенсивных дождей, что не исключает локальных сильных осадков.

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